Catherine Elizabeth «Kate» Middleton, Herzogin von Cambridge, ist vor rund 20 Jahren in die Öffentlichkeit getreten. Seit 2011 ist sie die Ehefrau des britischen Prinzen William, Herzog von Cambridge. Ihre Liebe beginnt allerdings fast zehn Jahre früher. Damals studieren beide an der Universität von St. Andrews in Schottland.

Doch so verheissungsvoll ihre Liebe beginnt – sie bekommt zwischenzeitlich einige Dämpfer. Gemäss britischen Medien hat sich William zweimal von Kate getrennt – zuletzt 2007. Doch nur wenige Monate später sind die beiden wieder ein Paar.

Legende: Catherine ist immer sportlich, auch schon in den Studienjahren, als sie Hockey und Tennis spielte. Sie fährt auch sehr gerne Ski. Keystone

Weil sich Kate und William bis 2010 nicht verloben, wird sie zeitweise als «Waity Katie» oder «Prinzessin in der Warteschleife» bezeichnet.

Die «Freizeit-Lady»

Als Kate nach ihrem Studium – das sie mit beeindruckenden Noten abschliesst – offiziell eine Weile keiner regelmässigen Arbeit nachgeht, wird sie von der britischen Presse kritisiert. Ihr Spitzname: die «Freizeit-Lady».

Doch nach ihrer Hochzeit mit William am 29. April 2011 verbessert sich ihr Bild in den Medien deutlich. Sie zählt gar zu den beliebtesten Mitgliedern der Königsfamilie. Kate gilt an der Seite von William als eine ideale Besetzung, sie wird «Princess Perfect».

Kate habe ihre Rolle langsam gefunden, erklärt der Royal-Experte Andreas C. Englert. Sie habe sehr dezent ausprobiert, was ankommt und was nicht. «Es scheint ihr auch überhaupt nicht schwerzufallen, weil sie das Glück hat, dass Grossbritannien, die Medien und die königliche Familie Kate mehr angenommen haben, als Kate eine royale Rolle annehmen musste.»

Man merkt, sie kennt das Land, sie kennt das Königshaus und sie kennt vor allem auch ihren Ehemann.

Auch ihre Interessen für Reisen, Fotografie und Kunst tragen zum Image der perfekten Prinzessin bei. Die Herzogin ist zudem sportlich und gilt als sehr modebewusst.

Eine Bilderbuchfamilie

Catherine Middleton erblickte am 9. Januar 1982 in Reading, westlich von London, das Licht der Welt. Sie ist die älteste Tochter des Flugdienstberaters Michael und der Flugbegleiterin Carole Middleton. Kate und ihre zwei jüngeren Geschwister Philippa und James wachsen wohlbehütet in bürgerlichem Elternhaus auf.

Man hat nie das Gefühl, dass dieses Paar sich nicht einig ist.

Das perfekte Familienleben lebt sie auch selbst: Kate und William werden 2013 Eltern von George und zwei Jahre später von Charlotte. 2018 wird Prinz Louis geboren. Als Vorzeige-Mutter, -Schwiegertochter und -Herzogin verläuft ihr Leben in geordneten Bahnen.

Von ihren nun 40 Lebensjahren hat Kate mehr als die Hälfte an der Seite von Prinz William verbracht. Es scheint, als wären sie und William perfekt für die Rolle des übernächsten Monarchenpaars des Vereinigten Königreichs gemacht.