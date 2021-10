Königin Elizabeth II. (95) wird sich auf Rat ihrer Ärzte zwei weitere Wochen schonen und keine Reisen unternehmen, wie der Buckingham-Palast mitteilt.

Sie werde aber weiter «leichte» Arbeit am Schreibtisch verrichten und virtuelle Audienzen halten.

Dem Vernehmen nach handelt es sich um eine Vorsichtsmassnahme. Die Queen sei guter Laune, hiess es aus dem Palast.

Nach Angaben des britischen Premierministers Boris Johnson vom Samstag geht es Queen Elizabeth II. trotz ihrer angeschlagenen Gesundheit gut.

«Ihre Ärzte haben ihr gesagt, dass sie sich schonen muss, und das sollten wir alle respektieren und verstehen», sagte Johnson dem Sender ITV am Rande des G20-Gipfels. «Alle wünschen ihr nur das Beste.»

Der Palast hatte am Freitag mitgeteilt, dass sich die Königin auf Rat ihrer Ärzte zwei Wochen schone und in dieser Zeit keine Reisen unternehme. Ihre Majestät bedauere, dass sie wegen des ärztlichen Rats auf Veranstaltungen verzichten müsse, heisst es in einer Mitteilung.

Weniger Termine – mehr Ruhe

«Es bleibt aber der feste Entschluss der Queen, dass sie am Samstag, den 14. November, am Nationalen Gedenkgottesdienst zum Remembrance Sunday teilnimmt.» Damit erinnert das Vereinigte Königreich jährlich an die Soldaten aus Grossbritannien und dem Staatenverbund Commonwealth, die in den Weltkriegen gekämpft haben.

«Die Königin ist auch mit 95 Jahren weiterhin das offizielle Staatsoberhaupt Grossbritanniens», so SRF-Korrespondentin Henriette Engbersen in London. «Deshalb dominiert ihr Gesundheitszustand heute die Schlagzeilen. Die Erklärung, dass sie mehr Ruhe braucht, ist nachvollziehbar – denn sie hatte zuvor in 20 Tagen nicht weniger als zehn öffentliche Auftritte und reiste dafür 1500 Kilometer. Neu gilt für die betagte Königin: weniger Termine, mehr Ruhe.»

Termine mit Gehstock

Bereits zuvor musste die Queen ihren Besuch bei der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow von nächster Woche absagen. Nach einer ärztlich verordneten Pause hatte die Queen am Mittwoch wieder erste virtuelle Termine auf Schloss Windsor absolviert.

In der vergangenen Woche hatte die Monarchin eine Reise nach Nordirland abgesagt und für medizinische Tests eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Danach legte sie einige Ruhetage ein und wartete auf Ergebnisse. Die Sorge um den gesundheitlichen Zustand der 95 Jahre alten Queen war in den vergangenen Wochen gewachsen, nachdem sie sich auf bei zwei Terminen mit Gehstock gezeigt hatte.

Mehr Unterstützung von Charles und William

«Es wird angenommen, dass sie zum ersten Mal eine Gehhilfe bei einer offiziellen öffentlichen Veranstaltung verwendet hat», meldete sogar die Nachrichtenagentur PA. Zuletzt ging die Queen vor knapp 20 Jahren mit Stock. Doch damals hatte sie sich von einer Knie-Operation erholt.

Ihren königlichen Terminkalender, der bereits wenige Wochen nach dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip im Frühjahr wieder prall gefüllt war, arbeitete Elizabeth II. bis vor kurzem stoisch ab. Künftig soll sie bei offiziellen Terminen noch stärker von ihren Kindern und Enkelkindern unterstützt werden. Die Vorbereitungen auf das Thronjubiläum der Queen im nächsten Jahr laufen bereits auf Hochtouren. Zur Feier des 70. Jahrestages der Thronbesteigung sind Anfang Juni 2022 ein langes Wochenende mit zahlreichen Veranstaltungen und ein extra Feiertag geplant.