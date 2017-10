Chaos in Norddeutschland

Sturm «Xavier» 0:45 min, aus 10vor10 vom 5.10.2017

Sturmtief «Xavier» hat sieben Todesopfer gefordert. Zahlreiche Menschen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

In Norddeutschland kam der Bahnverkehr teils vollständig zum Erliegen. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen fuhr kein einziger Zug mehr, wie die Deutsche Bahn meldete.

Grund für die Massnahme sind laut einem Unternehmenssprecher umgestürzte Bäume auf Schienen und Fahrleitungen, die auch schon vor dem kompletten Unterbruch zu Streckensperrungen führten.

Der Wetterdienst hatte für weite Teile des deutschen Nordens eine Unwetterwarnung ausgesprochen und dabei von orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 115 km/h gesprochen.

Allein im Land Brandenburg starben vier Menschen in ihren Fahrzeugen, wie ein Polizeisprecher in Potsdam sagte. Zuvor waren bereits in Hamburg eine im Auto sitzende Frau sowie ein Lastwagenfahrer von Bäumen erschlagen worden.

Im Norden und Osten Deutschlands kam vielerorts der Verkehr zum Erliegen. Die Rettungskräfte forderten die Menschen auf, sicherheitshalber zu Hause zu bleiben. Die Schäden dürften in die Millionenhöhe gehen.

Aus vielen Orten meldete die Polizei Verkehrsunfälle mit Verletzten. Genaue Zahlen zu den Verletzten und nähere Angaben zur Schwere der Verletzungen lagen in den meisten Fällen noch nicht vor; zahlreiche Einsätze liefen auch Stunden nach Beginn des ersten grösseren Herbststurms des Jahres noch auf Hochtouren.

Zugverkehr eingestellt

Die Deutsche Bahn stellte aus Sicherheitsgründen in ganz Norddeutschland und weiten Teilen Ostdeutschlands den Zugverkehr vollständig ein, auf zahlreichen Strecken stürzten Bäume und Äste auf Schienen und Oberleitungen.

Von «Xavier» betroffen sind zahlreiche Bundesländer von Niedersachsen und Hamburg bis nach Brandenburg, Berlin Sachsen-Anhalt und Sachsen. In Berlin stellte die S-Bahn den Zugverkehr im gesamten Netz ein.

Ein Schienenersatzverkehr konnte wegen des Unwetters zunächst nicht eingerichtet werden. Ausserdem wurden der Strassenbahnverkehr sowie der U-Bahnverkehr im Bereich der oberirdischen Streckenabschnitte eingestellt.