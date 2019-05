Die Figur des zotteligen Chewbacca in den «Star-Wars»-Episoden der ersten Jahre machte ihn berühmt. Nun ist der Schauspieler Peter Mayhew gestorben.

Nach seinem letzten Auftritt 2015 hat er die Rolle seinen Nachfolger, dem Finnen Joonas Suotamo, die Rolle übergeben.

Der gebürtige Brite sei am 30. April auf seinem Anwesen in Texas gestorben, erklärt seine Familie auf Twitter. Peter Mayhew wurde 74 Jahre alt.

Mitteilung der Familie The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u, Link öffnet in einem neuen Fenster — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 2. Mai 2019 , Link öffnet in einem neuen Fenster

Er starb umgeben von Familienmitgliedern, heisst es. Eine Todesursache nannte die Familie nicht.

1977 von George Lucas entdeckt

Der 2,21 Meter grosse Schauspieler wurde 1944 in London geboren und wuchs dort auf. Seine erste Kinorolle spielte er in den 1970er Jahren im Film «Sinbad and the Eye of the Tiger» – er verkörperte darin einen Minotaurus.

Mayhew arbeitete in einem Spital, als «Star Wars»-Schöpfer George Lucas ihn 1977 entdeckte. Weitere vier Male schlüpfte Mayhew in das haarige Kostüm der beliebten Wookiee-Figur, zuletzt 2015 für «Star Wars: The Force Awakens.»

Legende: Bis ins Jahr 2015 verkörperte der Brite die zottelige Chewbacca-Figur. Keystone

«Herz und Seele in die Rolle gesteckt»

Dafür habe er sich sogar aus dem Rollstuhl zurückgekämpft, um in der siebten Episode der Science-Fiction-Filmreihe noch einmal Chewbacca spielen zu können, schreibt die Familie. «Er hat sein Herz und seine Seele in die Rolle von Chewbacca gesteckt und zeigte dies in jedem Einzelbild des Films.»

Nach seinem letzten Auftritt führte er wegen gesundheitlicher Probleme seinen Nachfolger, den Finnen Joonas Suotamo, in die Rolle ein. Chewbacca ist in der «Star Wars»-Reihe der treue Gefährte von Han Solo, der als Co-Pilot das Raumschiff Millennium Falcon steuert.

«Viel mehr als eine Filmrolle»

Für ihn habe die Star-Wars-Familie so viel mehr bedeutet als eine Filmrolle. «Die Beziehungen, die damals begannen, wurden zu Freunden und einer Familie, die er in den folgenden Jahrzehnten geliebt hat», schrieb die Familie.

Mayhew habe lebenslange Freundschaften mit anderen Star-Wars-Schauspielern geschlossen, und sei drei Jahrzehnte lang durch die Welt gereist, um seine Fans zu treffen.

«Der sanfteste aller Giganten»

Der Schauspieler Mark Hamill – der Luke Skywalker der «Star Wars»-Filme – würdigte Mayhew «den sanftesten aller Giganten». Der Darsteller sei ein «grosser Mann mit einem noch grösseren Herz» gewesen.

Laut seiner Familie war Mayhew in verschiedenen Non-Profit-Organisationen aktiv und gründete die Peter Mayhew Stiftung, die sich laut der Website dafür einsetzt, Menschen mit Krankheiten, Schmerzen und finanziellen Belastungen nach traumatischen Ereignissen Erleichterung zu verschaffen.

Fan-Treffen in Los Angeles

Ende Juni, erklärte die Familie, sei eine Trauerfeier für Freunde und Angehörige geplant, für Fans soll im Dezember in Los Angeles ein Treffen stattfinden.