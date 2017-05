«Die C919 wird eine bescheidene Konkurrenz sein. Boeing und Airbus sind beide in der Produktion für einige Jahre ausgelastet, die Maschine aus China wird ihnen also nicht weh tun. Die grösste Herausforderung für das neue Flugzeug wird die Zertifikation sein. Wenn China die C919 nach Europa oder Amerika verkaufen will, muss die Maschine von den jeweiligen Luffahrtbehörden zugelassen werden. Erhält sie diese Zertifikation nicht in nützlicher Frist, wird keine westliche Flugzeuggesellschaft die C919 kaufen.»