Greta Thunberg hat eine umweltschonende Mitfahrgelegenheit über den Atlantik nach Europa gefunden.

Die 16-jährige Klimaaktivistin teilte auf Twitter mit, sie werde mit Bekannten auf einem Katamaran von der Ostküste der USA nach Europa segeln.

In Madrid will Thunberg an der UNO-Klimakonferenz teilnehmen.

Der Katamaran «La Vagabonde» des australischen Paars Riley Whitelum und Elayna Carausu‎ solle demnach schon heute Mittwoch von den USA, konkret vom Bundesstaat Virginia, ablegen.

Die Initiatorin der «Fridays for Future»-Bewegung befindet sich seit Ende August in den USA. Beim New Yorker UNO-Klimagipfel im September hatte die junge Schwedin mit ihrem Appell für ein stärkeres Handeln gegen die Klimakrise vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs für Aufsehen gesorgt.