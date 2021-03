Das internationale Comic-Festival «Fumetto» – benannt nach dem italienischen Wort für Sprechblase – hat sich seit seiner ersten Ausgabe 1992 zu einem der europaweit führenden Comic-Festivals entwickelt. Vor der Corona-Pandemie verzeichnete es jeweils über 50'000 Besucherinnen und Besucher und gehörte damit zu den grössten Anlässen in der Stadt Luzern.

Vergangenes Jahr wurde das Festival abgesagt, dieses Jahr findet es in einer «hybriden Form» statt: Neben digitalen Veranstaltungen gibt es auch Ausstellungen in Schaufenstern und eine Streetart-Veranstaltung auf der Reussinsel. Das Programm gibts www.fumetto.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster.