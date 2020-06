Was hinter dem «Mohrenkopf» steckt

Was bedeutet das Wort «Mohrenkopf»? Der Ausdruck «Kopf eines Mohren» ist eine veraltete Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe. Andere sehen im Zusammenhang mit «Mohrenkopf» jedoch eine andere Herkunft. Das Wort gehe auf den altdeutschen Begriff «Môre» zurück, was Wildschwein bedeute.

Wieso heisst der «Mohrenkopf» so? Der Ausdruck wird für verschiedene Gebäcke gebraucht. Die Urform bestand aber wohl aus zwei Ei-Schnee-Hälften, welche mit Konfitüre zusammengeklebt wurde. Danach überzog man sie mit dunkler Schokolade. Vergleichbar etwa mit dem Wappen der Berner Zunft zum Mohren soll der «Mohrenkopf» das Haupt inklusive der Frisur von Afrikanern darstellen.

Legende: Wird für ihren Auftritt immer wieder kritisiert: Die Zunft zur Mohren. Keystone

Was ist die Geschichte dahinter? «Mohrenkopf» wurde im Zusammenhang mit Süssigkeiten im deutschsprachigen Raum erstmals im 19. Jahrhundert erwähnt. Der «Mohrenkopf» gilt als Erfindung Leipziger Bäcker. Denn im regelmässig erschienenen «Universal-Lexikon der Kochkunst» von damals sind diese Süssigkeiten aufgeführt. Sie wurden zu der Zeit offenbar nicht nur «Mohrenköpfe», sondern auch «Indianer-Krapfen» genannt.

Ist der Ausdruck rassistisch? Diese Debatte gibt es schon seit Langem. Aktuell hat Migros sie ausgelöst, weil sie künftig die «Mohrenköpfe» der Firma Dubler nicht mehr verkaufen will. Viele sind mit der Migros einig und stufen den Begriff als rassistisch ein. So ist die Aargauer Firma Dubler denn auch einer der letzten Confiseure, welche den Namen für das Süssgebäck nicht ändern will.

«Ich komme ohne die Händler über die Runden» Textbox aufklappen Textbox zuklappen Die «Mohrenköpfe» von Dubler kommen aus Waltenschwil (AG) im Freiamt. Dort produziert Robert Dubler mit 15 Angestellten. «Es können alle Grosshändler aussteigen, das bringt mich keinesfalls in Bedrängnis», sagt der Patron. Der Grund sind die Preis-Marchen. Laut Dubler sind sie sehr klein, wenn er über die Grossverteiler verkauft. «Der Umsatz ist das eine, was ich daran verdiene das andere. Und das ist beim Verkauf über die Händler nicht viel». Dubler setzt also auf den Direktverkauf und sagt: «Ich will nicht wachsen, mir ist es sogar lieber, wenn ich kleiner werde. Die Löhne meiner Angestellten kann ich auch dann noch zahlen». (daed)

Robert Dubler äussert sich derweil in den Medien und sagt, dass mit einer Namensänderung dem Grundproblem Rassismus nicht entgegengewirkt werde. Für ihn ist klar, dass er mit dem Namen «Mohrenkopf» niemanden beleidigen will – im Gegenteil, er stehe für etwas Positives.

Wie reagieren die Detailhändler? Nachdem die Migros sich entschlossen hatte, «Mohrenköpfe» von Dubler nach einer Kritik auf Twitter aus dem Sortiment zu nehmen, ziehen nun offenbar andere Unternehmen nach, wie mehrere Medien schreiben. Volg und Spar wollen sich mit der Frage auseinandersetzen und anschliessend entscheiden, ob sie die «Mohrenköpfe» des Unternehmens noch verkaufen wollen.

Die Diskussion betrifft mittlerweile auch «Mohrenköpfe» anderer Firmen. Das Warenhaus Manor nimmt die «Mohrenköpfe» der Firma Richterich aus den Regalen. Der Begriff «Mohr» sei verfänglich und negativ konnotiert, sagte Manor-Mediensprecher Andreas Richter am Donnerstag zu entsprechenden Medienberichten.

Wir haben uns dazu entschieden, das Produkt aus dem Sortiment zu nehmen. Die aktuelle Debatte hier hat uns dazu bewegt, die Situation neu zu beurteilen. Dass dieser Entscheid ebenfalls zu Diskussionen führen wird, ist uns bewusst. ^nk — Migros (@migros) June 10, 2020 , Link öffnet in einem neuen Fenster

In einem Interview mit SRF äusserte sich 2014 beispielsweise auch Celeste Ugochukwu, Koordinator des Afrika Diaspora Rat Schweiz (ADRS), wie folgt: «Ich finde, es ist ein Zeichen für ein Minderwertigkeitsgefühl, wenn ein Afrikaner denkt, dass alle afrikanischen Symbole in Europa einen negativen Hintergrund haben und dass man sie einfach so abschaffen soll.»

Wie nennt man die Süssigkeiten heute? Es gibt mittlerweile verschiedene Ausdrücke für den «Mohrenkopf». So wird er in einigen deutschen Sprachgebieten Schokokuss oder einfach Schokokopf genannt. Im Englischen spricht man vom Angels' head.