Die amerikanische Fussballspielerin Hope Solo erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Fifa-Präsident Sepp Blatter.

Blatter soll ihr an den Po gegriffen haben.

Der Vorfall soll sich 2013 an der Ballon-d'Or-Gala in Zürich ereignet haben, kurz bevor sie die Bühne betreten habe. Das sagte die ehemalige US-Nationaltorhüterin in einem Interview mit der portugiesischen Zeitschrift «Expresso».

Blatters Sprecher dementierte den Vorfall gegenüber der Zeitung «The Guardian». Blatter halte die Anschuldigungen für lächerlich.