Der Absatz von Luftbefeuchtern ist hoch. Doch: Der Effekt der Luftfeuchtigkeit auf die Gesundheit wird masslos überschätzt.

Der Grossteil aller Häuser mit Baujahr ab 1960 weist ganzjährig eine ausreichende Luftfeuchtigkeit auf.

Luftbefeuchter sind deshalb überflüssig – jede vierte Schweizer Wohnung ist ohnehin zu feucht.

Allergologen warnen sogar vor Luftbefeuchtern: Zu feuchte Luft in Wohnräumen ist gesundheitlich schädlicher als zu trockene.

Verdunster, Verdampfer, Zerstäuber, Vernebler: Die Heizsaison ist zugleich die Hochsaison der Luftbefeuchter. Die beheizten Räume suggerieren ein Gefühl der Trockenheit – Hals und Augen brennen und kratzen, die Haut spannt und juckt. Was liegt näher, als der Luft zu mehr angenehmer Feuchtigkeit zu verhelfen? Manche Hersteller gehen noch weiter und werben: «Zu trockene Luft macht krank!» oder «Trockene Luft stört Ihren Schlaf und kann Allergien, Asthma und andere Atemwegsprobleme verursachen.»

Richtig ist, dass feuchte Schleimhäute Viren besser abwehren können. Und tatsächlich profitieren Menschen, die bereits an Asthma oder Hautkrankheiten wie Neurodermitis erkrankt sind, von einer höheren Luftfeuchtigkeit. Auslöser für diese Erkrankungen ist die trockene Luft jedoch nicht, genauso wenig wie für Allergien.

Der Mensch ist bestens gegen Trockenheit gewappnet

Dennoch: Hygrometer weisen erst eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit von 40 bis 70 Prozent als optimal aus. Auch derlei Empfehlungen in Broschüren zum Thema halten sich hartnäckig, selbst wenn es bislang keine Studie gibt, die einen gesundheitlichen Idealwert ermitteln konnte. Und schon gar nicht konnte wissenschaftlich ein Zusammenhang zwischen der Trockenheit der Raumluft und Erkältungen hergestellt werden.

Zusatzinhalt überspringen Tipps für ein gutes Raumklima Zimmertemperatur senken.

Kerzen, Cheminee, Zigarettenrauch, Staub oder andere Abgase im Raum meiden.

Nur kurz mit Durchzug lüften – im Winter strömt sonst sehr trockene Luft ein.

Einen Schritt weiter gedacht, zerschlägt sich dieser Zusammenhang ohnehin von selbst: Würde trockene Luft die Atemwege anfälliger machen, wären Menschen in den Bergen häufiger erkältet. Dem ist aber nicht so. Denn der Atemtrakt eines gesunden Menschen ist auf eine schwankende Luftfeuchtigkeit bestens vorbereitet, besonders, wenn er ausreichend trinkt.

Staubige Luft wirkt trockener

Belastend wird es erst dann, wenn Stressoren hinzukommen: Warme Luft in überheizten Räumen beispielsweise erweckt eher den Anschein, trocken zu sein. Auch feinstaubbelastete Luft wirkt trockener. Experimente der Hochschule Luzern bestätigen dies: In Reinräumen mit staubfreier Luft fühlen sich Menschen auch bei nur acht Prozent Luftfeuchtigkeit wohl.

Den Luftbefeuchter könnte sich der Grossteil der Menschen, die in Häusern ab Baujahr 1960 leben, also sparen – insbesondere auch im Kinderzimmer. 98 Prozent dieser Wohnräume sind das ganze Jahr hindurch feucht genug. In der Schweiz ist es nach Angaben des BAG gar in jeder vierten Wohnung zu feucht.

Luftbefeuchter bringen dann das Fass zum Überlaufen: «Die gesundheitlichen Risiken von Luftbefeuchtern können grösser sein als ihr Nutzen», warnt denn auch BAG-Fachmann Roger Waeber. Wer seine Wohnung regelmässig bedampft und die Luftfeuchtigkeit dauerhaft auf 55 Prozent oder mehr erhöht, schafft ideale Lebensbedingungen für Hausstaubmilben.

« Etwa zwölf Prozent der Bevölkerung reagieren auf Hausstaubmilben. » Peter Schmid

Allergologe

Menschen, die auf den Kot der Milben reagieren, haben also plötzlich mit den Symptomen einer Milbenallergie zu kämpfen – und das sind gar nicht so wenige: «Etwa zwölf Prozent der Bevölkerung sind betroffen», sagt Peter Schmid, Allergologe am Universitätsspital Zürich. «Die Hausstaubmilben können verantwortlich sein für verstopfte Nasen am Morgen oder Anstrengungsasthma» – also mitunter genau die Symptome, die der trockenen Luft zugeschrieben werden.

Zusatzinhalt überspringen Gesundheitsrisiko Schimmel «Dauernder Husten ist ein Warnsignal», warnt Allergologe Günter Menz. Doch Schimmel ist in feuchten Räumen nicht das einzige Gesundheitsrisiko.

Hinzu kommt das Risiko von Schimmel, der umso besser gedeiht, je feuchter die Raumluft ist. Ist der Schimmelbefall entsprechend hoch, sind Schleimhautreizungen, Atemwegsbeschwerden und -infekte oder gar Allergien oder Asthma möglich – auch sie werden subjektiv oft einer zu trockenen Luft zugeschoben. «So können häufige und hartnäckige Erkältungen gerade bei Kindern typische Anzeichen für eine zu feuchte Wohnung sein», warnt das BAG 2016 in einem Merkblatt zu Luftbefeuchtern.

Lieber Nasensprays als Luftbefeuchter

Leiden Personen unter bestimmten Vorerkrankungen wie Cystischer Fibrose, chronischem Asthma oder ist ihr Immunsystem wie bei Transplantations-, AIDS- und Krebspatienten geschwächt, sind Schimmelpilze für die Betroffenen hoch riskant.

Keimschleudern sind nicht zuletzt die Zerstäuber und Vernebler selbst. Sie blasen dann Bakterien, Schimmelpilze und Amöben in die Luft, die für Allergiker nicht unproblematisch sind. Wer also kann, vertraut auf die Anpassungsfähigkeit seiner Schleimhäute – und investiert das Geld besser in lokale Befeuchter wie Meersalz-Nasensprays statt Raumbefeuchter.