Die Bergbahnen setzen auf unterschiedliche Methoden, um zu Winterbeginn schneebedeckte Pisten anbieten zu können.

Schneereiche Pisten – dank erfinderischer Skigebiete 2:03 min, aus Tagesschau vom 4.11.2017

Dieses Wochenende geht es los mit dem Schnee und dem Winter. Es wird bis hinunter auf 700 Meter über Meer schneien. In den Skigebieten ist man allerdings schon längst bereit. Da aber die Schneeverhältnisse seit Jahren unsicher sind, gerade im frühen Winter, gehen die Skistationen eigene Wege und setzen auf verschiedene Tricks und Strategien, um möglichst früh beschneite Pisten anbieten zu können.

Die einen lagern den Schnee ...

So auch in Andermatt: Am Gemsstock macht eine frisch präparierte, weisse Piste Lust auf Schneesport. Doch die Piste gibt es nur dank eines Tricks. Denn eigentlich hätte es hier im Moment nicht genug Schnee, um Pisten zu präparieren. «Wir haben hier ‹Snow Farming› gemacht», sagt Silvio Schmid, Geschäftsführer der Skiarena Andermatt-Sedrun. Dazu wurde im Frühling der Schnee zu einem Haufen zusammengestossen, mit Flies abgedeckt und im Herbst wieder auf der Piste verteilt. «Nur weil wir das so gemacht haben, können wir am kommenden Wochenende in die Skisaison starten», so Schmid.

... andere bauen neue Anlagen

Eine andere Strategie hat das Skigebiet Sörenberg im Luzerner Entlebuch. Hier baut man für 40 Millionen Franken neue Anlagen auf höheren Lagen: So wird auf dem Rothorn (2300 m.ü.M.), eine neue Sesselbahn erstellt. «Zudem gibt es vom Berg bis ins Tal eine Beschneiungsanlage», sagt Fredy Portmann, Verwaltungsrats-Präsident der Sörenberg Bergbahnen. «Aufgrund der Klimaveränderung ist das dringend notwendig.»

... oder einen Speichersee

Im Wallis wollen die kürzlich fusionierten Aletsch-Bahnen einen neuen See als Wasserspeicher bauen, um das Skigebiet flächendeckend mit Schneekanonen zu beschneien. «Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir ein solches Projekt hier realisieren können um die Schneesicherheit in unserem Gebiet zu garantieren», sagt Renato Kronig, Verwaltungsratspräsident der Aletsch-Bahnen.

Doch trotz aller Tricks und Strategien: Die Schneefälle, die für die kommenden Tage angesagt sind, sind in den Skigebieten natürlich äusserst willkommen.