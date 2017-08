Ehekrise und Trennung

Bereits bei der Geburt von Prinz Harry stecken Charles und Diana in einer Ehekrise. Immer wieder wird auch in der Öffentlichkeit darüber spekuliert. Die Mutmassungen um den Zustand ihrer Ehe und um Dianas Gesundheit halten sich bis in die 1990er-Jahre. Diana ist in der Klatschpresse Dauerthema. Erst am 9. Dezember 1992 macht der Palast die Trennung von Diana und Charles öffentlich. Der damalige Premierminister John Major gibt im Parlament – im Namen der Queen – die Trennung bekannt. (Quelle: Agenturen, 1992)