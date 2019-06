Es ist längst kein Geheimnis mehr: Pizza, Burger und Pommes haben eine hohe Energiedichte. Isst man zu viel davon, nimmt man an Gewicht zu. Dazu kommt, dass es den meisten schwer fällt, sich bei diesen Gerichten im Zaum zu halten. Entsprechend isst man gerne mehr davon.

Doch weshalb ist das eigentlich so?

Diese Frage hat sich auch ein Team von Forschenden unter der Leitung von Ernährungsforscher Kevin Hall in den USA gestellt. Um sie zu beantworten, haben sie eine Studie durchgeführt.

Während zwei Wochen assen 20 freiwillige Personen nur Mahlzeiten aus frischen, unverarbeiteten Nahrungsmitteln. Dann, in der zweiten Hälfte des Experiments, assen sie nur noch industriell verarbeitete Nahrungsmittel. Dabei stellten die Forschenden die Mahlzeiten so zusammen, dass sie ungefähr die gleiche Energiedichte und Nährstoffzusammensetzung hatten.

Die überraschende Erkenntnis: Während der zwei Wochen, in denen sich die Probanden von Fertigprodukten ernährten, nahmen sie im Schnitt täglich 500 Kalorien mehr Energie auf – und das zeigte sich auch auf der Waage: Nach nur zwei Wochen hatten sie an Gewicht zugenommen.

Doch wenn die Gerichte ähnlich zusammengesetzt waren, wieso haben die Testpersonen trotzdem an Gewicht zugenommen?

Die Forschenden gehen davon aus, dass dies mit der Konsistenz der Produkte zu tun hat. Denn diese sind oft weicher und müssen dadurch weniger gekaut werden. So war auffällig, dass die stark industriell verarbeiteten Produkte im Schnitt deutlich schneller, und darum auch mehr davon gegessen wurden.

Dies konnten die Forschenden auch im Körper messen: Beim Verzehr der Fertiggerichte, schüttete der Körper mehr Hormone aus, die den Appetit anregten als solche, die ihn stoppten.

Kleiner Rahmen – wichtige Aussage

Zwar wurde die Studie in einem kleinen Rahmen von nur 20 Probandinnen und Probanden durchgeführt, die Ergebnisse zeigen jedoch trotzdem klar: Will man verstehen, wie stark verarbeitete Nahrungsmittel die Gesundheit des Menschen beeinflussen, kommt es nicht nur auf die Zusammensetzung und Menge der Kalorien der Nahrung an.

Dies ist eine wichtige Erkenntnis, findet auch Christine Brombach, Professorin für Ernährung und Consumer Sciences an der ZHAW in Wädenswil. Denn heute stellten wird weltweit eine sehr starke Zunahme an Übergewicht fest. Und das besonders in Ländern, wo viele solche Produkte gegessen werden. Es bestehe somit ein grosses Interesse daran, die tatsächliche Wirkung solcher Produkte besser zu verstehen.

Für Konsumenten zeigt die Studie jedoch bereits heute eines klar auf: Wer abnehmen oder sein Gewicht halten will, der sollte weniger hoch verarbeitete Fertigprodukte zu sich nehmen.