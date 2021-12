Legende: Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay

Ein klassisches Kunstwerk für den täglichen Gebrauch im Orient sind Teppiche. In der Ausstellung von Dijon kommen sie zweimal vor: An der Rückwand des Ausstellungsraums öffnet sich der Blick ins Innere einer Moschee. Darunter liegen ein iranischer und ein türkischer Gebetsteppich.



Auf der anderen Seite neben dem Eingang steht das Gegenstück, ein weisser Tisch auf auf einem Teppich, um den sechs weitere Teppiche gruppiert sind. «Auf den ersten Blick sehen die Motive dieser Teppiche gewöhnlich aus», sagt Catherine Tran Bourdonneau. «Blumen-Ornamente, geometrische Formen mit einer starken Symmetrie. Erst beim Näherkommen nehmen die Motive Gestalt an: Waffen, Panzer, Helikopter, Kalaschnikow oder Granaten».



Die sieben Teppiche, die der französische Künstler Michel Aubry für seine Installation benutzt habe, seien alltägliche Produkte und nicht für diese Installation produziert worden. Flüchtlinge aus Afghanistan hätten sie in Lagern in Pakistan geknüpft, um zu überleben, sagt Kuratorin Tran Bourdonneau.