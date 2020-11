«Er war ganz einfach meine Stärke und mein Halt in all den Jahren.» So beschreibt Königin Elisabeth II ihren Ehemann Prinz Philip 1997 an ihrer Goldenen Hochzeit. Am 20. November feiert das Ehepaar seinen mittlerweile 73. Hochzeitstag.

Schon als 13-Jährige verliebt sich Elizabeth in den fünf Jahre älteren Prinz Philip von Griechenland und Dänemark. Als der 1946 um ihre Hand anhält, ist ihr Vater, König George VI, nicht begeistert.

Bild 1 / 7 Legende: Junge Liebe Elizabeth lernt Prinz Philip an der Hochzeit ihres Onkels und Marina von Griechenland und Dänemark kennen. Letztere ist Philips Cousine. Elizabeth ist damals acht Jahre alt. Fünf Jahre später treffen sie sich am Royal Naval College in Dartmouth wieder und werden Brieffreunde, bis Philip 1946 um die Hand der Kronprinzessin anhält. Keystone Bild 2 / 7 Legende: Kein Kuss 1947 geben sich Prinzessin Elisabeth und der Herzog von Edinburgh das Jawort. Die Hochzeit endet damals nicht mit einem Kuss des Ehepaares. Das wird erst 1981 mit dem Kuss von Prinz Charles und Prinzessin Diana zur Tradition. Getty Images Bild 3 / 7 Legende: Ein Stück Normalität Nach ihrer Hochzeit und bevor Elisabeth Königin wurde, wohnte das junge Paar zwei Jahre lang in Malta. Prinz Philip war mit der Royal Navy dort stationiert. Es war die einzige Zeit, in der die heutige Königin ein fast bürgerliches Leben führen durfte. Getty Images Bild 4 / 7 Legende: Windsor oder Mountbatten? 1960 setzt sich Königin Elisabeth dafür ein, dass ihre Kinder in Zukunft den Nachnamen «Mountbatten-Windsor» tragen. Prinz Philip äussert schon Jahre zuvor den Wunsch, dass seine Nachkommen auch seinen Nachnamen tragen. Keystone Bild 5 / 7 Legende: Von deutsch zu englisch Prinz Philips Familienname «Mountbatten» ist die englische Form von «von Battenberg». 1917 wird der Name abgeändert. Der Nachname der britischen Königsfamilie wird im selben Jahr ebenfalls geändert. Zuvor heisst die Familie nämlich «Saxe-Coburg und Gotha». Während des ersten Weltkriegs wird der deutsch klingende Name in «Windsor» umgewandelt. Keystone Bild 6 / 7 Legende: Verheiratet mit Ihrer Majestät Prinz Philip steht während der gesamten Herrschaft der Queen an ihrer Seite. Er ist der erste, der ihr bei ihrer Krönung 1953 seine Treue schwört. Catherine, die Herzogin von Cambridge, sagt in einem Interview, es sei aussergewöhnlich, einen Mann zu haben, der die Königin in der Öffentlichkeit und hinter geschlossenen Türen unterstütze. Getty Images Bild 7 / 7 Legende: Mit dem Alter kommt die Entspanntheit 2012 geht Prinz Philip offiziell in Rente. Seither muss die Königin alleine an öffentlichen Anlässen teilnehmen. Ab und zu begleitet sie ihr Ehemann aber trotzdem. Bei den seltenen gemeinsam Auftritten wirken die beiden in den letzten Jahren immer lockerer. So halten sie öfters Händchen oder geben sich sogar einen Kuss auf die Wange. Getty Images

Prinz Philip wird in Griechenland geboren und ist Däne mit Beziehungen zu Deutschland, was in der Nachkriegszeit in England nicht gerne gesehen ist. Entschlossen, die Prinzessin zu heiraten, verzichtet er auf all seine bisherigen Titel und nimmt den Nachnamen Mountbatten von seinen Grosseltern mütterlicherseits an.

Am 20. November 1947 geben sich die beiden in der Westminster Abbey in London das Jawort. König George ernennt Philip am selben Abend zum Herzog von Edinburgh, Graf von Merioneth und Baron Greenwich.