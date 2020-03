Gemäss Erbrecht erhalten die Hinterbliebenen neben den physischen Gütern auch alle digitalen Güter. Dazu gehören Dateien auf dem Computer oder eben auf dem Smartphone. Sind die Daten hingegen in der Cloud, also irgendwo auf einem Server gespeichert, ist die Regelung viel weniger klar, Link öffnet in einem neuen Fenster und eine rechtliche Grauzone.