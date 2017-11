DJ, Produzent, Multimillionär: David Guetta hat es weit gebracht. Für einen Auftritt kassiert er mittlerweile 285'000 Franken.

Rihanna, Sia, Usher, Justin Bieber. Sie alle kommen, wenn der Grossmeister des Dance-Pops ruft. Über 71 Millionen Tonträger des DJs sollen schon über den Ladentisch gegangen sein.

David Guetta im Zürcher Hallenstadion

Erstes Studioalbum mit 34

David Guetta kommt am 7. November 1967 als Pierre David Guetta in Paris zur Welt. Mit 16 Jahren fängt er an, in Discotheken als DJ aufzulegen. Als 2002 sein erstes Studio-Album erscheint, ist Guetta schon 34. Die Platte schafft es in Frankreich auf den sechsten Platz der Album-Charts.

2009 produziert Guetta zusammen mit Will.i.am das Lied «I Gotta Feeling» für die Band The Black Eyed Peas. Der Song schafft es in 20 Ländern auf Platz 1. Im August 2009 veröffentlicht Guetta den Song «When Love Takes Over», gesungen von Kelly Rowland. Die Single stürmt in zwölf Ländern an die Spitze der Charts. Der Folgetrack «Sexy Bitch» wird gar zu einem der erfolgreichsten Songs des Jahres.

Millionen dank Musik aus dem Laptop

Guetta soll geschätzte 285'000 Franken pro Abend bekommen. Bei etwa 140 Auftritten pro Jahr dürfte er mehrere Millionen schwer sein.