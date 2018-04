Auf Instagram verrät der österreichische Travestiekünstler und Sänger Thomas Neuwirth (29), bekannt als Conchita Wurst: «Ich bin seit vielen Jahren HIV-positiv».

Grund für die Bekanntgabe sei ein Ex-Freund. Er drohte, das Geheimnis der ESC-Gewinnerin von 2014 zu lüften.

Legende: 2014 gewinnt die Kunstfigur mit Abendkleid und Vollbart den Eurovision Song Contest in Kopenhagen mit dem Song «Rise like a Phoenix». Keystone

Conchita Wurst schreibt weiter: «Ich gebe auch in Zukunft niemandem das Recht, mir Angst zu machen und mein Leben derart zu beeinflussen.»

Es geht Conchita trotz Krankheit gut

Seit der Diagnose sei Conchita in medizinischer Behandlung «und seit vielen Jahren unterbrechungsfrei unter der Nachweisgrenze, damit also nicht in der Lage, den Virus weiter zu geben».

Legende: Conchita Wurst schreibt auf Instagram, dass ein Coming Out besser sei, als von Dritten geoutet zu werden. Instagram

Respekt als oberstes Ziel

Mit der Enthüllung hofft Conchita Wurst, anderen Mut zu machen. Sie wolle einen weiteren Schritt gegen die Stigmatisierung von Menschen setzen, die sich durch ihr eigenes Verhalten oder aber unverschuldet mit HIV infiziert hätten.

Fans von Conchita Wurst zollten ihr Respekt für den Entscheid, mit der Information an die Öffentlichkeit zu gehen.