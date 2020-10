Harvey J. Alter (1935) stammt aus New York. Er studierte Medizin an der Universität von Rochester, New York, und Seattle, Washington. Seit 1969 arbeitete er im National Institutes of Health (NIH), wo er leitender Forscher für Transfusionsmedizin des Klinischen Zentrums war.

Michael Houghton (1949) ist Biochemiker und stammt aus Grossbritannien, wo er am King's College in London studierte. Er hat einen Lehrstuhl für Forschung in Virologie an der Universität von Alberta in Kanada. Dort ist er Direktor des Li Ka Shing Instituts für Angewandte Virologie.

Charles M. Rice (1952) wurde in Sacramento, Kalifornien, geboren und studierte am California Institute of Technology (Caltec). Seit 2001 ist er Professor an der Rockefeller Universität in New York und war bis 2018 wissenschaftlicher und geschäftsführender Direktor des Zentrums für das Studium von Hepatitis C, wo er weiterhin aktiv ist.