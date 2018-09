Ein Toter nach Gasunfall an der US-Ostküste

Ausgetretenes Gas hat nahe der US-Ostküstenmetropole Boston zu einer verheerenden Explosionsserie geführt.

In drei Gemeinden waren Dutzende Brände ausgebrochen, die mittlerweile alle gelöscht wurden.

Zehntausende Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Ein Mann wurde getötet, mindestens zehn Menschen wurden verletzt.

Ein regionales Gas-Versorgungsunternehmen hatte am Donnerstag offenbar Wartungsarbeiten vorgenommen.

Nördlich der US-Metropole Boston hat eine Serie von Gasexplosionen mindestens 39 Feuer über drei Gemeinden hinweg verursacht. An 70 Gebäuden waren Brände ausgebrochen oder Gasgeruch wahrgenommen worden.

Legende: Mit einem Grossaufgebot kämpften Feuerwehrleute gegen immer neu entflammte Brandherde. Keystone

Bisher wurden mindestens zehn Menschen verletzt. Ein 18-jähriger Mann erlag im Spital seinen Verletzungen, wie CNN mit Verweis auf Behördenangaben berichtete. Er hatte in einem Auto gesessen, als ein Kamin auf den Wagen stürzte. Ganze Nachbarschaftsviertel wurden am Donnerstag evakuiert, während Einsatzkräfte gegen die um sich greifenden Flammen kämpften.

Warnung vor weiteren Bränden

Die Polizei von Massachusetts warnte, die Zahl der betroffenen Haushalte werde noch weiter steigen. Sie teilte nach dem Vorfall in den Gemeinden Lawrence, Andover und North Andover mit, das Unternehmen Columbia Gas arbeite daran, den Druck von den Leitungen zu nehmen.

Die Probleme sind offenbar auf das Netz des Versorgers Columbia Gas zurückzuführen. Die Polizei rief alle Gaskunden des Unternehmens auf, ihre Häuser zu verlassen. Columbia Gas hatte früher am Donnerstag erklärt, in ganz Massachusetts sollten Gasleitungen gewartet werden – darunter auch in der von den Explosionen betroffenen Region.

Strom in der gesamten Gegend abgestellt

Vorsorglich wurde der Strom in der ganzen Gegend abgestellt. Die Behörden baten alle Anwohner ohne Strom, ebenfalls ihre Wohnungen zu verlassen. Zehntausende sind betroffen. Auch die Gasleitungen wurden entleert.

Laut Polizei brannten etliche Häuser gleichzeitig. Dennoch seien alle Brände gelöscht worden. Polizeichef Joseph Salomon sagte der Zeitung «USA Today»: «Es gibt soviel Rauch, man kann den Himmel nicht mehr sehen.»

Evakuierungen

In den drei Gemeinden leben insgesamt mehr als 146'000 Bewohner. Sie liegen 42 Kilometer nördlich von Boston.

In Lawrence erklärte Stadtrat Marc Laplante, die Behörden würden das Stromnetz der Stadt abschalten. Anwohner im Viertel Colonial Heights wurden aufgerufen, sich in mehreren Schulen zu versammeln. In Andover forderten die Behörden alle Bewohner auf, ihr Gas abzustellen.