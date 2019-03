Am Sonntagnachmittag erreicht Sturmtief «Eberhard» seinen Höhepunkt.

Im Flachland sind die Windspitzen bei 70 bis 110 km/h, auf Hügeln und Gipfeln tobt «Eberhard» in Orkanstärke von 120 bis 160 km/h.

Am Montag bleibt es windig und wechselhaft. Die Schneefallgrenze sinkt bis ins Flachland.

Mehr betroffen als die Schweiz ist Deutschland. Ein Autofahrer starb bei Bestwig im Sauerland, als ein entwurzelter Baum während der Fahrt auf sein Auto fiel. Für den 47-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei mitteilte.

Wegen Sturm «Eberhard» stranden viele Bahnreisende: Aus Sicherheitsgründen hat die Bahn den Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs in Nordrhein-Westfalen gestoppt. Zuvor waren immer wieder Bäume auf die Gleise gefallen.

Noch bis zum Sonntagabend gilt für weite Teile Nordrhein-Westfalens die zweithöchste Unwetter-Warnstufe des Deutschen Wetterdienstes. Bei den aktuellen Windgeschwindigkeiten können Bäume entwurzelt und Dachziegel durch die Luft geschleudert werden.

Besucher müssen Parks verlassen

In Duisburg wurde ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete zur Hälfte im Rhein. Das Führerhaus sei glücklicherweise unbesetzt gewesen. Der Schiffsverkehr wird um die Gefahrenstelle herumgeleitet.

Die Zoos in Dortmund und Wuppertal sowie der Tierpark Hamm wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen. Auch den Westfalenpark in Dortmund und den Grugapark in Essen mussten die Besucher am Sonntag verlassen.

Sendebezug: Meteo vom 10.03.2019