So reagiert die Welt auf den Tod von Prinz Philip

Der britische Premierminister Boris Johnson hat den im Alter von 99 Jahren verstorbenen Ehemann von Königin Elizabeth II., Prinz Philip, als wichtigen Lenker des britischen Königshauses und der Monarchie gewürdigt. Auch dank ihm sei das Königshaus «eine Institution, die unbestreitbar bedeutsam für das Gleichgewicht und das Glück unseres nationalen Lebens bleibt», sagte Johnson in einer Ansprache vor dem Regierungssitz Downing Street.

Osterpause für Parlament endet früher Box aufklappen Box zuklappen Das britische Parlament in London wird wegen des Todes von Prinz Philip verfrüht aus der Osterpause zurückberufen. Den Abgeordneten soll damit Gelegenheit gegeben werden, den Prinzen zu würdigen. Das Unterhaus werde am Montag zusammentreten, bestätigte die Regierung. Der Präsident des Unterhauses, Lindsay Hoyle, würdigte Philip als treuen Diener seines Landes. «Wir müssen heute innehalten, um ihn zu ehren und unsere tiefste Dankbarkeit für die ergebene Treue des Prinzen zu unserem Land zum Ausdruck bringen», so Hoyle. «Alle Landesteile werden ihn sehr vermissen.»

Prinz Philip habe sich die Zuneigung von Generationen im Vereinigten Königreich, quer durch den Commonwealth und rund um die Welt erarbeitet. Aus seinen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg habe er einen «Geist des Dienens» entwickelt, den er auch nach dem Krieg durch alle Veränderungen hindurch bewahrt habe. Philip sei seiner Zeit weit voraus gewesen, beispielsweise in seinem Engagement für die Umwelt, so der konservative Politiker weiter.

Bundespräsident Guy Parmelin hat im Namen der Schweiz Queen Elizabeth und der ganzen königlichen Familie das Beileid zum Tod von Prinz Philip ausgedrückt. Auf Twitter schreibt er: «Voller Traurigkeit habe ich vom Tod von Prinz Philip, dem Herzog von Edinburgh, erfahren. Dem britischen Volk hat seine beruhigende Gegenwart und sein schlagfertiger Humor viele Jahre lang Kraft gegeben. Meine Gedanken und jene des Schweizer Volkes sind bei Ihrer Majestät, der Königin Elizabeth, und ihrer Familie.»

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zeigte sich betrübt über den Tod von Prinz Philip. «Ich bin traurig, vom Tod seiner Königlichen Hoheit Prinz Philip zu hören», schreibt die Politikerin auf Twitter. «An diesem sehr traurigen Tag» wolle sie der britischen Königin, der königlichen Familie und dem britischen Volk ihr aufrichtiges Mitgefühl aussprechen.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrte den Prinzen als Versöhner von Grossbritannien und Deutschland. «Wir Deutsche trauern um eine gewinnende Persönlichkeit, die einen wichtigen Beitrag zur Versöhnung unserer Nationen nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges geleistet hat», teilte das deutsche Staatsoberhaupt mit.

«Als Angehöriger der Royal Navy kämpfte Prinz Philip für die Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Terror. Sein Einsatz für Demokratie und Freiheit wird uns in Erinnerung bleiben.» Er selber, so Steinmeier, habe Philips «scharfsinnigen Humor» bei Begegnungen in London und Berlin «persönlich mit grossem Vergnügen» erleben dürfen.

Indiens Premierminister Narendra Modi hat dem britischen Volk und der Königsfamilie nach dem Tod von Prinz Philip kondoliert. Modi schrieb auf Twitter, er wünsche, dass die Seele des Ehemanns der Queen und Herzogs von Edinburgh in Frieden ruhe. Zudem würdigte er Philips herausragende Karriere im Militär.

Der australische Premierminister Scott Morrison hat der britischen Königin Elizabeth II. und dem gesamten Königshaus sein Beileid zum Tod von Prinz Philip ausgedrückt. «Fast 80 Jahre lang hat Prinz Philip der Krone, seinem Land und dem Commonwealth gedient», heisst es in einer Mitteilung. Der Verstorbene habe eine Generation verkörpert, «die es so nicht mehr geben wird.» Morrison erinnerte daran, dass der Herzog von Edinburgh Australien mehr als 20 Mal besucht habe. Königin Elizabeth ist das Staatsoberhaupt des Landes.

Auch europäische Königshäuser kondolieren

Das norwegische Königshaus hat der britischen Königin Elizabeth II. und ihren Angehörigen sein Beileid zum Tod von Prinz Philip ausgedrückt. Man sei in Gedanken bei der Königin und ihrer Familie, erklärte König Harald. «Unser Beileid gilt auch dem britischen Volk.»

Auch das schwedische Königshaus drückte seine Trauer aus. «Prinz Philip ist über viele Jahre ein guter Freund unserer Familie gewesen, eine Freundschaft, die wir sehr geschätzt haben», erklärte Schwedens König Carl XVI. Gustaf (74). Philips Einsatz für sein Land sei ein Vorbild für alle.

Im Namen des belgischen Königs Philippe und seiner Frau Königin Mathilde schrieb der Palast auf Twitter: «Tief traurig über den Tod seiner Königlichen Hoheit Prinz Philip, Herzog von Edinburgh.» Man wolle ihrer Majestät, der Königin, der britischen Königsfamilie und dem britischen Volk tief empfundenes Beileid aussprechen.

«Mit grossem Respekt gedenken wir seiner königlichen Hoheit Prinz Philip», erklärten auch der niederländische König Willem-Alexander, seine Frau Máxima sowie die Mutter des Königs, Prinzessin Beatrix, in Den Haag. Er habe sein langes Leben in den Dienst des britischen Volkes gestellt.