Der Bartgeier, der im nächsten Sommer in den Obwaldner Alpen ausgesetzt wird und für den Nidwalden die Patenschaft übernimmt, heisst entweder Nina oder Marco.

Die Namen sind eine Würdigung für die Nidwaldner Olympioniken Nina Christen und Marco Odermatt.

Weil der Jungvogel noch nicht geschlüpft ist, konnte noch nicht bestimmt werden, wem konkret die Ehre zuteilwird.

Seit 2015 werden bei der Melchsee-Frutt (OW) junge Bartgeier ausgewildert. Nidwalden unterstützt die Wiederansiedlung des imposanten Vogels mit 30'000 Franken und darf deswegen den Namen eines Jungvogels bestimmen.

«Fädärä-Fredi» und «Greiferin vom Bonistock» unterlagen Box aufklappen Box zuklappen Nidwalden lancierte einen Wettbewerb, bei dem über 500 Vorschläge eingingen, wie die Justiz- und Sicherheitsdirektion mitteilte. Unter den vorgeschlagenen Namen hatte es auch fantasievolle Kreationen wie «Alpenkreuzer», «Fädärä-Fredi» oder «Greiferin vom Bonistock». Die Jury, bestehend aus Landammann Karin Kayser-Frutschi (Mitte), Landratspräsident Stefan Bosshard (FDP), Nationalrat Peter Keller (SVP) und Ständerat Hans Wicki (FDP), entschied sich schliesslich für die geläufigeren Namen Nina und Marco.

Damit werden nun Sportschützin Nina Christen, die 2021 in Tokio Olympiagold schoss oder Skifahrer Marco Odermatt, der jüngst an den Olympischen Spielen in Peking im Riesenslalom eine Goldmedaille eroberte, einen gefiederten Namensvetter erhalten.

Legende: Wer macht das Rennen? Nina (Christen)... Keystone / Archiv

Ob Nina oder Marco das Rennen macht, ist noch offen. Dies werde erst feststehen, wenn das Geschlecht des Bartgeiers nach dem Schlüpfen bekannt werde, teilte die Justiz- und Sicherheitsdirektion mit.