Das Wichtigste in Kürze

Auf die Hitze am 1. August folgten teils starke Gewitter.

Betroffen war fast die ganze Schweiz.

Die Unwetter richteten mancherots Schäden an, verletzt wurde in der Schweiz aber niemand.

Auch heute und in den nächsten Tagen bleibt es heiss; Gewitter – wenn auch weniger heftige – sind lokal möglich.

Am Abend des Nationalfeiertags zog ein Gewitterzug über weite Teile der Schweiz, der mancherorts Hagel und Sturmböen mit sich brachte. Bei Derborence im Kanton Wallis verschüttete eine Gerölllawine drei Autos auf einer Bergstrasse. Ein Sprecher der Kantonspolizei Wallis bestätigte eine entsprechende Meldung des Online-Portals von «20 Minuten». Verletzt wurde beim Vorfall niemand.

Im Kanton Bern legte ein Blitzschlag am Abend die Zugstrecke zwischen Belp und Seftigen lahm. Die Linie Luzern - Interlaken Ost war wegen eines umgestürzten Baumes zeitweise unterbrochen.

Heftiger Regen in Obwalden

In Obwalden gingen bei der Polizei am Abend Dutzende Anrufe wegen Schäden ein, wie ein Sprecher der Kantonspolizei erklärte. Betroffen von Starkniederschlägen waren hauptsächlich die Gemeinden Giswil, Sarnen und Lungern. In mehrere Gebäude drang Wasser ein. Zudem stürzten mehrere Bäume um. Verletzt wurde offenbar niemand. Mehrere Feuerwehren und Werkdienste standen im Einsatz.

In Wienacht-Tobel (AR) setzte ein Blitz ein Einfamilienhaus in Vollbrand. Die Einsatzkräfte rückten mit 75 Feuerwehrleuten an und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde laut Polizeimitteilung niemand. Die Bewohner waren nicht daheim. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Hauses in Uzwil (SG), als ein Baum auf das Dach stürzte. Gemäss Angaben der Kantonspolizei St. Gallen wurde dabei niemand verletzt. Insgesamt mussten die Feuerwehren im Kanton St. Gallen zu rund 25 Unwettereinsätzen ausrücken. Hauptsächlich mussten entwurzelte Bäume von den Strassen entfernt werden.

Aussergewöhnlich heftige Gewitterzelle

Besonders heftig war die Gewitterfront, welche in der Nacht auf Mittwoch über den Jura hinweg in Richtung Basel, dem Rhein entlang und über den Bodensee zog, wie Gaudenz Flury von SRF Meteo sagt. «Diese Gewitterzelle war speziell kräftig», so der Meteorologe.

In Leibstadt (AG) etwa seien Böenspitzen von 134 km/h gemessen worden. Zudem wurde in Eschenz (TG) eine Regenmenge von 34 mm innert zehn Minuten registriert. «Stimmt die Messung, wäre das Schweizer Rekord», so Flury.