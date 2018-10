In weniger als 19 Stunden sind Passagiere um die halbe Welt geflogen, von Singapur bis New York. Ohne Zwischenlandung.

Am Donnerstagabend, 23.35 Uhr Ortszeit hebt der Flug SQ22 auf dem Rollfeld des Changi-Flughafens in Singapur ab. 18 Stunden und 45 Minuten an Bord, 16'700 Kilometer in der Luft – das liegt zu diesem Zeitpunkt vor den Passagieren.

Nun ist der längste Nonstop-Langstreckenflug pünktlich in New York auf dem Newark Liberty International Airport gelandet.

Jetlag? Nicht in diesem Flugzeug

Fast 19 Stunden im Sitzen verbringen – klingt nicht besonders erstrebenswert. Doch der Airbus 350 hat es in sich. Er fasst 161 Passagiere - davon 67 in der Business Class und 94 in einer gehobenen Economy Class. 13 Besatzungsmitglieder kümmern sich um die Fluggäste.

Laut Singapore Airlines ist das Flugzeug speziell für den Marathonstreckenflug konzipiert: Eine höhere Kabinendecke lässt mehr Raum – auch für grössere Fenster. Und eine besondere Innenbeleuchtung soll den Jetlag mindern.

Legende: Diese Brille soll den Jetlag bekämpfen. CNN

Singapore Airlines wiederholt den Marathon

Der Superlangstreckenflug von Singapur nach New York hatte Singapore Airlines schon einmal betrieben. Musste sie aber 2013 als unprofitabel aufgeben. Das damalige Flugzeug A340-500 benötigte zu viel Sprit und die Strecke war daher unwirtschaftlich.

Ab Mai will Singapore Airlines die Strecke Singapur – New York täglich anbieten. Und bis Ende 2018 will die Fluglinie 27 Nonstop-Flüge pro Woche in die USA nach San Francisco und Los Angeles anbieten. Die Insassen können sich mit einem sogenannten Wellness-Menü und einer Auswahl aus insgesamt 1200 Stunden digitalen Film- und Musikangeboten die Zeit vertreiben.