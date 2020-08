Im Tessin, in Graubünden und auch in der Nordostschweiz hat es intensiv geregnet. Am meisten Niederschlag gab es bis jetzt mit gut 294 Millimetern in Cevio im Maggiatal.

Der Regen nimmt vielerorts langsam ein Ende. In Lugano scheint zurzeit die Sonne und es ist fast wolkenlos.

Bedrohlicher ist momentan die Situation im Osten. Insgesamt sind die Regenmengen kleiner, aber diese Gebiete haben ein anderes Abflussverhalten.

Ferner fällt in den Kantonen Thurgau, Glarus und Schwyz aussergewöhnlich viel Regen.

In Wil (SG) fiel ein 4-jähriger Junge in einen Schacht, er befindet sich in kritischem Zustand.

Eine neue Gewitterline von Varese kommend hat das Tessin überquert. Nebst Blitz und Donner brachte sie in kurzer Zeit wieder extreme Regenmengen. Auf dem Monte Generoso im Südtessin gingen in 30 Minuten 25 Millimeter Regen nieder. Solche schockartigen Niederschläge destabilisieren die Hänge weiter.

Neuer Hotspot Ostschweiz

Am Sonntag lag der neue Niederschlagsschwerpunkt in der Ostschweiz. In Ebnat-Kappel gab es allein am Sonntagvormittag knapp 80 Millimeter Regen, auch im Fürstenland und im Kanton Thurgau wurden stellenweise 75 Millimeter Regen verzeichnet. Im Kanton Schwyz gab es an verschieden Orten von Mitternacht bis Sonntagmittag gut 60 Millimeter Regen. An diesen Orten regnete es am Sonntagabend immer noch weiter.

Mehr Regen in Stunden als sonst in einem Monat

Seit Freitagabend sehen sich das Tessin und Graubünden und seit Sonntag auch das Rheinufer im Kanton St. Gallen mit anhaltenden massiven Niederschläge konfrontiert. In einigen Orten fiel innerhalb weniger Stunden mehr Regen als sonst in einem ganzen Monat August.

Leserbilder auf Online-Portalen gaben einen Eindruck vom sintflutartigen Regen: hoch gehende Flüsse und Bäche, unter Wasser stehende Strassen und im Wasser stehende Autos sowie wegen umgestürzter Bäume und Erdrutsche nicht mehr passierbare Strassen. Dabei gab es vor allem im Verzascatal Erdrutsche, und die Maggia führte Hochwasser.

Bild 1 / 13 Legende: Ein Passant in Osogna (TI) blickt zu den vielen Wasserfällen, die nach starken Niederschlägen entstanden sind. Im Tessin regnete es teilweise über 200 Liter pro Quadratmeter. Keystone Bild 2 / 13 Legende: Ein Auto fährt auf der überfluteten Kantonsstrasse in Cresciano (TI). Keystone Bild 3 / 13 Legende: Flüsse und Wasserfälle führen sehr viel Wasser. Hier sorgt ein Wasserfall in Cresciano bei den Zugfahrerinnen und -Fahrer für eine beeindruckende Aussicht. Keystone Bild 4 / 13 Legende: Ohne Regenschutz geht nichts: Passanten überqueren eine teilweise überflutete Strasse in Osogna (TI). Keystone Bild 5 / 13 Legende: Geröll und Schlamm nach einem Erdrutsch rund um ein Haus in Bissone (TI). Keystone Bild 6 / 13 Legende: Befestigungen in Bissone (TI) sollen den grössten Schlamm etwas eindämmen. Keystone Bild 7 / 13 Legende: Geröll und Schlamm kommen in Bissone im Bezirk Lugano gar vor die Haustüren. Keystone Bild 8 / 13 Legende: Auch in Bergell (GR) sorgen die Regenmassen für tosende Flüsse – wie hier der Fluss Mera. SRF/Kathrin Röder Bild 9 / 13 Legende: Der Starkregen zeigt sich auch am erhöhten Pegel der Landquart im bünderischen Schiers. SRF Bild 10 / 13 Legende: Der Alte Rhein bei Altenrhein. Auch an diesem Bild lässt sich erahnen, wieviel Regen sich über das Rheintal ergossen hat. SRF Bild 11 / 13 Legende: Die Thur bei Bischofszell (TG). Der Fluss ist braun gefärbt vom mitgerissenen Schlamm und Schmutz. SRF Bild 12 / 13 Legende: Die Goldach im Kanton St. Gallen hat eine Wucht entwickelt, dass sie dicke Hölzer mit sich trägt. SRF Bild 13 / 13 Legende: Die Steinach ergiesst sich schmutzig vom herrschenden Unwetter im gleichnamigen Dorf im St. Gallischen in den Bodensee. SRF

Rhein wird wohl über die Ufer treten

Im Kanton St. Gallen wurden wegen des Regens die Fuss- und Radwege entlang des Rheins ab Diepoldsauer Rheinbrücke bis zum Bodensee aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Wie Daniel Dietsche von der Rheinbauleitung SRF mitteilt, rechnen die Behörden damit, dass der Rhein um etwa 16 Uhr bei Au das Vorland überschwemmt. Die Spitze des Hochwasser wird um 18 bis 20 Uhr erwartet. Die Bevölkerung wird gebeten, sich nicht in der Nähe des Rheins aufzuhalten, um einen möglichen Einsatz des Rheinunternehmens und der Feuerwehren nicht zu behindern.

In 50 der 77 St. Gallischen Gemeinden seien laut Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei, die Feuerwehr unterwegs. Sie müssten Keller auspumpen. Erdrütsche hätte es nur einige wenige kleine gegeben. Einsatzkräfte der Gemeinden hätten diese mit der Schaufel zur Seite geräumt.

Verschmutztes Wasser in Avegno Textbox aufklappen Textbox zuklappen Die Regen-Warnstufe 5 galt im Norden des Tessins und in den angrenzenden Gebieten Graubündens sowie im Kanton Uri. In Avegno im Maggiatal ist das Trinkwasser seit Samstag wegen des starken Regens verschmutzt. Alertswiss forderte die Einwohner auf, das Wasser nicht zu trinken, es nicht zum Kochen zu verwenden und sich damit auch nicht waschen.

Nebst dem Kanton St. Gallen ist auch der Thurgau, der Kanton Glarus und der Kanton Schwyz starkem Regen ausgesetzt. Im Thurgau steht die Bahnunterführung Eschlikon unter Wasser und in Romanshorn eine Turnhalle.

Entspannung in der kommenden Woche

In der kommenden Woche entspannt sich die Situation langsam, einzelne Regengüsse sind aber bis und mit Mittwoch beidseits der Alpen immer noch möglich, die Niederschlagsmengen bleiben aber verhältnismässig gering. Die Lage dürfte sich langsam entspannen.