Es fing schon am frühen Samstagmorgen an: Die Schweiz holte sich nach dem überragenden Bronze-Gewinn von Jérémy Desplanches über 200 m Lagen das nächste Schwimm-Edelmetall. Der 20-jährige Noè Ponti sicherte sich über 100 Meter Schmetterling die Bronzemedaille. In einer Zeit von 50.74 Sekunden unterbot der Tessiner seinen eigenen Schweizer Rekord vom Vortag noch einmal um zwei Hundertstel und schlug hinter den beiden Überfliegern Caeleb Dressel aus den USA und dem Ungarn Kristof Milak als Dritter an.

Das zweite Schweizer-Edelmetall gab es im Dreistellungsmatch mit dem Kleinkalibergewehr über 50m: Nina Christen, die im Luftgewehr mit Bronze schon die erste Schweizer Medaille gewonnen hatte, doppelte in ihrer Paradedisziplin nach. Obwohl die 27-jährige Nidwaldnerin vor dem abschliessenden Stehend-Schiessen noch auf Rang 5 lag, sicherte sie sich die Goldmedaille. Nina Christen, die die Russin Julia Zykowa um satte zwei Punkte auf Platz zwei und Julia Karimowa aus Russland auf Rang drei verwies, ist die erste Schweizer Schützin, die an Olympischen Spielen die Goldmedaille gewinnt.

Für das dritte Edelmetall am 8. Wettkampftag sorgte Belinda Bencic. Die 24-jährige Schweizerin gewann im Einzel-Final im Tennis die Goldmedaille. In einem packenden Endspiel gegen die Tschechin Marketa Vondrousova kürte sie sich mit 7:5, 2:6 und 6:3 zur Olympiasiegerin im Tennis Einzel. Morgen kann sie mit Viktorija Golubic im Final des Frauen-Doppels nach der nächsten Goldmedaille greifen.