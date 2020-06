Die Staatsanwaltschaft Braunschweig (D) geht davon aus, dass die vor rund 13 Jahren in Portugal verschwundene dreijährige Madeleine «Maddie» McCann tot ist.

«Wir gehen davon aus, dass das Mädchen tot ist», sagte der Sprecher der Behörde vor Journalisten in Braunschweig.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 43-jährigen Deutschen wegen Mordverdachts.

Weitere Details zu den Tatvorwürfen gegen den Verdächtigen wollte die Staatsanwaltschaft nicht nennen. Auch zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen gab der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Christian Wolters, nichts Neues bekannt.

Vor 13 Jahren verschwunden

Die Ermittlungen richten sich gegen einen wegen sexueller Straftaten verurteilten Mann, der nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa in Kiel in hinter Gittern sitzt. Er lebte im Zeitraum des Verschwindens an der portugiesischen Algarve. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. «Wir bitten öffentlich um Mithilfe der Bevölkerung», sagte der Sprecher.

Maddie verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage im portugiesischen Praia da Luz. Die Eltern waren zu der Zeit in einem nahe gelegenen Restaurant essen. Die Ermittler waren von einer Entführung ausgegangen. Zeitweise standen auch die Eltern selbst unter Verdacht.

Beschuldigter lebte in Portugal

Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) in Deutschland lebte der Beschuldigte zwischen 1995 und 2007 regelmässig an der Algarve unter anderem einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. «Nach hier vorliegenden Erkenntnissen ging er in dieser Zeit im Raum Lagos mehreren Gelegenheitsjobs, unter anderem in der Gastronomie, nach», teilte das BKA mit.

Nach Informationen der «Braunschweiger Zeitung» soll der Beschuldigte Ende 2019 vom Landgericht Braunschweig wegen Vergewaltigung einer damals 72-jährigen Amerikanerin im Jahr 2005 in Praia da Luz zu sieben Jahren Haft verurteilt worden sei. Darauf deute vieles hin, so die Zeitung. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte werfe der Justiz Rechtsfehler im Auslieferungsverfahren vor.

Das Tagesthema in Grossbritannien Textbox aufklappen Textbox zuklappen In Grossbritannien ist der Fall Madeleine auch nach 13 Jahren noch sehr präsent. «Das Foto des Mädchens ist heute auf fast jeder britischen Titelseite. Und die Fernsehstationen berichten rund um die Uhr davon», sagt SRF-Korrespondentin Henriette Engbersen. Doch auch wenn der heute bekannt gegebene Fortschritt bei den Ermittlungen Hoffnung mache, seien viele Kommentatoren skeptisch, sagt Engbersen. «Zu oft hiess es in den letzten 13 Jahren, es gebe eine heisse Spur, doch am Ende war es eine falsche Hoffnung.»

Wie Scotland Yard am Mittwochabend mitteilte, trug der Mann zur Tatzeit kurzes, blondes Haar und war etwa 1.80 Meter gross. Besonderes Augenmerk lenkten die britischen Ermittler auf zwei Fahrzeuge und zwei Telefonnummern, die der Verdächtige benutzt haben soll. Es geht um einen Caravan vom Typ VW T3 Westfalia mit portugiesischem Nummernschild, in dem der Mann zeitweise gewohnt haben soll, und einen Jaguar, Model XJR 6, mit einem deutschen Kennzeichen. Am Tag nach Maddies Verschwinden sei der Jaguar auf einen neuen Halter umgemeldet worden.

Bild 1 / 2 Legende: Diesen Caravan vom Typ VW T3 Westfalia und... Keystone Bild 2 / 2 Legende: ... und diesen Jaguar, Model XJR 6, soll der Verdächtige benutzt haben. Keystone

An dem Abend, als Maddie verschwand, soll der Verdächtige einen Anruf unter der Nummer +351 912 730 680 erhalten haben. Der Anruf wurde in der Region um Praia de Luz entgegengenommen. «Ermittler glauben, dass die Person, die diesen Anruf getätigt hat, ein höchst wichtiger Zeuge ist, und rufen sie dazu auf, in Kontakt zu treten», hiess es in der Scotland-Yard-Mitteilung. Die Nummer des Anrufers laute +351 916 510 683.

Entscheidender Hinweis in «Aktenzeichen XY... ungelöst» Textbox aufklappen Textbox zuklappen Der Fall Maddie war am Mittwochabend – wie schon früher – Thema in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Auf die Spur des nun Verdächtigen kamen die Ermittler nach eigenen Angaben durch einen Hinweis nach der TV-Sendung zum Fall im Oktober 2013. «Die damaligen Informationen reichten nicht für Ermittlungen aus und schon gar nicht für eine Festnahme», sagte BKA-Ermittler Christian Hoppe in der Sendung. Auch ein weiterer Hinweis auf den Tatverdächtigen im Jahr 2017 habe noch nicht gereicht.

Madeleines Eltern, die zeitweise selbst unter Verdacht standen, hatten sich mit teils emotionalen Aufrufen immer wieder an die Öffentlichkeit gewandt, um Informationen über den Verbleib ihrer Tochter zu erhalten. «Wir werden niemals die Hoffnung aufgeben, Madeleine lebend zu finden, aber was auch immer herauskommen sollte, wir müssen es wissen, weil wir Frieden finden müssen», heisst es in einem Statement der Eltern in der Scotland-Yard-Mitteilung.

Legende: Maddies Eltern Gerry und Kate McCann suchten jahrelang nach ihrer Tochter. Keystone