«Kassensturz»-Zuschauer Frank Köhnlein ernährt sich aus Überzeugung vegan. So kaufte er sich kürzlich in der Migros ein spezielles Sandwich: «Tuny, die pflanzliche Alternative zu Thon» – Ein veganes Produkt, wie das Logo auf der Etikette zeigt. Neugierig schaute er sich dann die Zutatenliste an, und da blieb im beinahe der Bissen im Hals stecken. Er las dort nämlich, dass das vegane Sandwich unter anderem Milch, Eier und Fisch enthalten kann. «Krass vegan!», findet Frank Köhnlein mit einem Schmunzeln. Und meldet Tuny an «Kassensturz» – als Kandidat für den Etikettenschwindel 2022.

Stellungnahme Migros:

«Rezepturmässig enthält das vegane V-Love Zöpfli Tuny, 130487600000 weder milch-, noch ei- oder fischhaltige Zutaten. Der Vermerk ‹kann…enthalten› auf Produktverpackungen dient als Hinweis für Allergiker. Der Hinweis wird angebracht, wenn im Herstellungsbetrieb ein Risiko für geringe unbeabsichtigte Verschleppungen mit allergenen Stoffen wie Milch, Fisch oder Ei besteht. Allergiker können bereits auf kleinste Allergenmengen gesundheitliche Reaktionen zeigen.»

Weiter erklärt die Migros: «Die Kennzeichnung eines Produktes mit dem V-Label der Europäischen Vegetarier Union garantiert eine sorgfältige Prüfung, dass das jeweilige Produkt, die Vorgaben für eine vegetarische bzw. vegane Ernährung erfüllt. Der Hersteller eines solchen Produktes ist verpflichtet, das Risiko für mögliche unbeabsichtigte Verschleppungen mit tierischen Stoffen möglichst zu minimieren.

Der Hinweis ‹kann…enthalten› und eine vegane Auslobung unserer Produkte schliessen sich somit nicht aus.»