Der 28-jährige Musiker aus dem Appenzell nimmt mit «Boys Do Cry» für die Schweiz am grössten Musikwettbewerb der Welt teil. Dieses Jahr findet der Eurovision Song Contest in Turin, Italien statt.

Marius Bear verbindet das, was auf den ersten Blick eigentlich unvereinbar scheint: selbstbewusste Stärke, Verletzlichkeit und den Mut, auch seine Schwächen zu offenbaren. Sein Song «Boys Do Cry» widerspiegelt das.

Seine Gefühle zeigen zu können, empfinde ich nicht als eine Schwäche, sondern als eine grosse Stärke.»

«Boys Do Cry» hat Marius Bear zusammen mit Songwriter Martin Gallop geschrieben und produziert. «Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, ich habe so Bock drauf! Es ehrt mich, die Schweiz am ESC in Turin zu repräsentieren und damit in die Fussstapfen von Luca Hänni und Gjon’s Tears zu treten. Die beiden haben die Latte ganz schön hochgelegt!», freut sich Bear.

Vom Strassenmusiker zum ESC-Kandidaten

Sein künstlerischer Weg ist ebenso aussergewöhnlich wie seine markante Stimme, mit der Marius Bear seit nunmehr sechs Jahren ein rasch wachsendes Publikum begeistert. Der gelernte Baumaschinenmechaniker und Musikliebhaber tourt 2016 als Strassenmusiker durch Deutschland und die Schweiz. Später zieht es ihn nach New York und London. Es ist ein Selbstfindungsweg, der im Jahr 2019 schliesslich zu seinem ersten Album «Not Loud Enough» führt. Im selben Jahr gewinnt er den Swiss Music Award in der Kategorie «Best Talent». 2020 sorgt er mit seiner kraftvollen Coverversion von Whitney Houstons «I Wanna Dance With Somebody» für Aufsehen.

1 / 4 Legende: Marius Bear gewinnt 2019 seinen ersten Swiss Music Award. Keystone / Urs Flueeler 2 / 4 Legende: 2018 tritt er an der Baloise Session in Basel auf. Keystone / Patrick Straub 3 / 4 Legende: Während der Award Night des Zurich Film Festivals hat Bear 2019 einen Auftritt. Keystone / Ennio Leanza 4 / 4 Legende: Immer mit dabei: seine Gitarre. Keystone / Ennio Leanza

Reise nach Turin – das Auswahlverfahren

Musikerinnen und Musiker waren eingeladen, ihre Songs für die Schweizer Teilnahme am «Eurovision Song Contest» 2022 in Italien einzureichen. Den Schweizer Beitrag bestimmten ein 100-köpfiges Zuschauerpanel und eine 20-köpfige internationale Fachjury. In einem mehrstufigen Verfahren bewerteten sie die Einsendungen sowie die Künstlerinnen und Künstler. Wie bei den internationalen «ESC»-Shows zählten die Stimmen zu je 50 Prozent.

Eurovision Song Contest 2022

Dieses Jahr findet der Event in Turin in Italien statt. Das erste Halbfinale mit der Schweiz geht am 10. Mai über die Bühne (live auf SRF zwei), das zweite Halbfinale am 12. Mai (live auf SRF zwei oder SRF info) und das Finale am 14. Mai 2022 (live auf SRF 1).