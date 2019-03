Luca Hänni tritt für die Schweiz am ESC an

Mit dem Song «She Got Me» wird der 24-Jährige am Eurovision Song Contest in Tel Aviv auftreten.

Der Song mit orientalischen Stilelementen wurde von einem Zuschauer-Panel und einer Fachjury ausgewählt.

Die Schweiz tritt im zweiten Halbfinale am Donnerstag, 16. Mai 2019, gegen die Konkurrenz an.

«Auf einer so gigantischen Bühne euphorische Fans in der Halle und Millionen Zuschauende zu Hause vor dem Bildschirm zu begeistern, ist definitiv ein Lebens-Highlight», sagt Luca Hänni in einer Mitteilung des SRF.

Seinen Song «She Got Me» hat Luca zusammen mit einem Team aus nationalen und internationalen Komponisten in einem Songwriting-Camp geschrieben. «Mit ‹She Got Me› werde ich die pure Lebensfreude und die Leidenschaft für Tanz und Musik mit dem ganzen Publikum teilen», so Hänni.

Einen Monat lang waren Schweizer Künstler eingeladen, ihre ESC-Songs einzureichen. 420 Beiträge gingen ein. Den Gewinner-Song bestimmten ein 100-köpfiges Zuschauer-Panel und eine 20-köpfige internationale Fachjury. Die Stimmen zählten zu je 50 Prozent.