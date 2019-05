Auch am Tag nach dem Einzug in den Final des Eurovision Song Contest in Tel Aviv ist die Stimmung bei Sänger Luca Hänni ausgelassen. Mit einer feurigen Performance hat der Schweizer Teilnehmer am Donnerstagabend Jury und Zuschauer überzeugt.

Nicht ganz unerwartet

Rückblickend ist Hännis Etappenerfolg nicht ganz so überraschend. Der 24-Jährige wurde schon im Vorfeld als Favorit gehandelt. Glaubte man in den vergangenen Tagen den Wettbüros, so könnte es der Berner im Final gar in die Top Ten schaffen. Momentan gastiert Hänni auf Platz vier.

Nach seiner Leistung im zweiten Halbfinal lässt sich diese Prognose mit soliden Argumenten untermauern. Die Tanznummer «She Got Me» stach aus den 18 Darbietungen in den Augen zahlreicher Betrachter deutlich heraus. Hännis Auftritt begeisterte das rund 7000-köpfige Publikum im Tel Aviv Convention Center. Selbst als er gegen Ende des Songs etwas ausser Puste geriet, tat das der Stimmung keinen Abbruch.

Nun geht die Reise weiter. Am Samstag steht Hänni mit der Startnummer 24 als Vorvorletzter auf der Bühne. Für den Sänger ist ganz klar: «Im Final machen wir einfach nochmal das genau Gleiche, denn es hat funktioniert.»