«Damals hätte ich alles unterschrieben. Wenn man keinen anderen Weg mehr sieht, dann macht man das eben.» Josef Schmid ist Landwirt im Solothurnischen. 71-jährig. Bodenständig. Zäh. Und er war Anfang März einer der ersten Coronapatienten im Kantonsspital Olten.

Wo er das Virus aufgelesen hat, weiss er nicht. Vielleicht bei einem Ausflug in den Schwarzwald, vielleicht irgendwo anders. Egal. Jedenfalls wurde aus dem anfänglichen Hüsteln beängstigend schnell ein Kampf ums Überleben.

Nach vier Tagen kam zum Hüsteln Atemnot hinzu, und bald schon sass Josef Schmid einem besorgten Arzt gegenüber. «Da habe ich wirklich sehr schlecht ausgesehen», erinnert sich der Landwirt. «Das hat auch der Arzt gesagt. Und dass das Blutbild sehr schlecht aussehe.» Dass er eine Lungenentzündung habe und man sich jetzt etwas einfallen lassen müsse, weil die Viren ihn sehr aggressiv angegangen hätten.

Die Viren können sich in die Lunge reinfressen, hat es geheissen. Das gibt einem natürlich schon zu denken!

Josef Schmid kämpft, doch schliesslich gewinnt die Infektion die Oberhand. Intensivstation und künstliche Beatmung scheinen nur noch eine Frage der Zeit. Da schlagen ihm die Mediziner eine experimentelle Therapie vor: Eine Behandlung mit Malaria- und HIV-Medikamenten.

Für die drei «Virenkiller», wie Josef Schmid sie nennt, gab es allerdings keine Zulassung als Covid-19-Therapie. Darum musste der Schwerkranke schriftlich in die Behandlung einwilligen.

«Da war ich in einer derart schlechten Verfassung, dass ich das Blatt kaum angeschaut habe. Ich habe trotzdem unterschrieben. Ich wusste, dass das Konsequenzen haben könnte in Bezug auf Nebenwirkungen, aber es ging mir wirklich sehr schlecht. Und wie sagt man so schön? In der Not frisst der Teufel Fliegen...»

Beim Therapieplan stützte sich der Infektiologe Rein Jan Piso auf Empfehlungen seiner Fachgesellschaft. Doch letztlich war Josef Schmids Wirkstoff-Cocktail, bestehend aus drei Präparaten, ein Ausprobieren. «Wir hatten relativ wenig Daten dazu, was einen klaren Nutzen hat und was nicht. Und dann ist man in einer Situation, in der man sagt: Ja, wenn es einen möglichen Nutzen gibt, dann wollen wir es eher einsetzen.»

Nach der Einnahme der Medikamente ging es Josef Schmid erst einmal schlechter. «Ich verspürte eine wahnsinnige innere Unruhe, wusste nicht mehr wie liegen und habe mich nur noch irgendwie an die Matratze geklammert.» Er ist überzeugt, dass dies auf die Nebenwirkungen der drei Präparate zurückzuführen war, darunter das als bahnbrechend gehandelte Hydroxychloroquin.

Nach einigen Tagen veränderte sich Josef Schmids Zustand – in der gewünschten Weise.

War die Wende zum Guten den Medikamenten zu verdanken? Rein Jan Piso ist skeptisch. «Natürlich möchte man es in so einer Situation den Medikamenten zurechnen, die man selber verschrieben und dann zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt hat. Rückblickend muss ich aber sagen, dass es wohl ähnlich verlaufen wäre, wenn wir sie nicht eingesetzt hätten.»

Ernüchterung beim Infektiologen, zwei Monate nach seinen ersten Erfahrungen mit antiviraler Therapie bei Covid-Kranken.

Hoch gehandelte Hoffnungsträger wie das unter anderem vom US-Präsidenten Donald Trump medienwirksam gehypte Hydroxychloroquin konnten bis jetzt überhaupt nicht überzeugen. Im Gegenteil: Eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Lancet-Studie kommt zum Schluss, dass sich für Hydroxychloroquin oder Chloroquin kein Nutzen nachweisen lässt.

Schlimmer noch: «In der Gruppe der Behandelten traten mehr Herzrhythmusstörungen und Todesfälle auf.»

Das negative Fazit hat bereits dazu geführt, dass die WHO die klinischen Tests mit den Malaria-Wirkstoffen ausgesetzt hat.

Josef Schmid hat das Gröbste überstanden, kämpft aber noch immer darum, seine alte Form zurückzugewinnen. Obwohl er regelmässig trainiert, ist die Lunge an manchen Tagen eng, das Atmen beschwerlich.

Für ihn ist klar, was ihm in der schweren Zeit im Spital am meisten geholfen hat: die Unterstützung seiner Familie. «Niemand durfte mich besuchen. Aber all die Durchhalteparolen und die Zeichnungen meiner Grosskinder, die ich zugeschickt bekommen habe – das war ein riesiger Ansporn zum Weiterleben!»