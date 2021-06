Sie heissen Easy Ride, Fairtiq oder Lezzgo – dank Ticket-Apps können ÖV-Nutzerinnen und -Nutzer einfach via Smartphone einchecken und auschecken. Und es sollte automatisch den besten Preis für die betreffende Strecke verrechnen. Das wird je länger, je beliebter. Allein die SBB-App Easy Ride nutzen nach Auskunft der SBB inzwischen 1.2 Millionen Kundinnen und Kunden. Und obschon es schnell mal passieren kann, dass man beim Einsteigen das Einchecken vergisst, sei die Anzahl der ÖV-Bussen auf dem gleichen Niveau geblieben, sagt Reto Hügli, Mediensprecher von Alliance Swisspass. Beim Aussteigen erhält man übrigens eine Erinnerung ans Auschecken in der Ticket-App. Warum geht das nicht auch beim Einsteigen? Das sei aus Datenschutzgründen nicht möglich, so Hügli. Mit dem Check-in beginne die Erfassung der Reisedaten und dies müssten die Nutzerinnen und Nutzer selbst auslösen, ebenso wie den Check-out-Vorgang.