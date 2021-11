Das Felslabor befindet sich 300 Meter unter der Erdoberfläche, angrenzend an den Sicherheitsstollen des A16-Autobahntunnels unter dem Mont Terri bei St.Ursanne im Kanton Jura. Die ersten Experimente im Opalinuston wurden 1996 durchgeführt. Seit damals wurde das Labor schrittweise ausgebaut und erstreckt sich heute über rund 1.2 km Stollen, die ausschliesslich der Forschung dienen. Untersucht werden Möglichkeiten für die Lagerung radioaktiver Abfälle und die Speicherung von CO2 in Tiefenlagern.

Das Labor steht unter der wissenschaftlichen Leitung des Bundesamtes für Landestopografie, an der Forschung beteiligt sind 22 nationale und internationale Partnerorganisationen.

Das Gelände gehört zum Kanton Jura. Das Felslabor dient ausschliesslich Forschungszwecken; es wird auch in Zukunft weder für die Lagerung radioaktiver Abfälle noch zur Speicherung von CO2 verwendet werden.