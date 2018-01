Mit ihrer Berufung reiht sie die Schauspielerin in den Kreis namhafter Präsidenten wie Regisseur Steven Spielberg oder Schauspieler Robert De Niro ein.

«Ich fühle mich geehrt durch das Privileg und die Verantwortung, der diesjährigen Jury vorzusitzen», so die 48-Jährige Australierin.

Festival-Präsident Pierre Lescure (72) zeigte sich «erfreut» über die Zusage der zweifachen Oscar-Gewinnerin. Sie werde eine engagierte Präsidentin und eine grossherzige Zuschauerin sein.

Präsidentin ab Statement?

Beobachter werten Blanchetts Berufung auch als ein Statement. Die Australierin hatte zu den ersten Schauspielerinnen gehört, die im Zuge des Weinstein-Skandals sexuelle Übergriffe auf Frauen am Arbeitsplatz anprangerten.

Cate Blanchett ist die zwölfte Jurypräsidentin in der 71-jährigen Geschichte des Festivals. Die Festspiele an der Côte d'Azur beginnen am 8. Mai und enden am 19. Mai mit der Vergabe der Goldenen Palme. Vergangenes Jahr hatte der spanische Regisseur Pedro Almodóvar (68) der internationalen Jury vorgesessen.