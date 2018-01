Ein unflätiger Passagier wurde für einen Condor-Flieger zum Sicherheitsrisiko.

Von den Kanaren kommend und nach Frankfurt am Main fliegend legte er in Portugal einen Zwischenhalt ein.

Hier nahm die Polizei den Pöbler in Empfang.

«Das Flugzeug der Ferienfluggesellschaft Condor mit der Flugnummer DE1403 auf dem Weg von Fuerteventura nach Frankfurt musste am späten Nachmittag des 18. Januar 2018 ausserplanmässig in Faro zwischenlanden», hiess es am Samstag bei der Condor-Pressestelle. «Grund dafür war das ungebührliche Verhalten eines Gastes.»

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag. Zunächst hatten Medien über den Vorfall berichtet. Die «Fuerteventura Zeitung» beruft sich auf einen Leser, der in der Maschine sass. Dieser sagte, der Pöbler habe rassistische Beleidigungen gegen deutsche Passagiere ausgestossen – auf Deutsch mit französischem Akzent.

Beschwichtigungsversuche der Kabinencrew waren vergeblich. Eine Warnung des Kapitäns verhallte ungehört. In Faro holten Polizisten den flegelhaften Fluggast dann aus der Maschine.

An Bord der Boeing befanden sich 201 Passagiere. Sie kamen verspätet am Donnerstag nach 20 Uhr in Frankfurt am Main an.