Am Dienstag wurden zwei Swiss-Maschinen vom Blitz getroffen, weshalb sie nach Zürich zurückkehren mussten. Dass gleich zwei Flugzeuge an einem Tag betroffen sind, sei sehr ungewöhnlich, meint Daniel Meier, Chief Technical Pilot bei der Swiss: «Am Dienstag gab es in der Umgebung des Flughafens sehr viele Gewitterwolken. Deshalb war man gezwungen, näher als sonst an eine Gewitterzelle heranzufliegen.»

Just diese Gewitterzellen sorgten auch am Boden für Verzögerungen. Der Flugbetrieb am Flughafen Zürich war zeitweise unterbrochen, da die Gefahr von Blitzeinschlägen für das Bodenpersonal zu gross war. Deshalb konnten keine Flugzeuge abgefertigt werden. Die Gefahr eines Blitzschlages ist am Boden höher als in der Luft.

Technische Inspektion nach jedem Blitzschlag

Einen Blitzeinschlag erlebe man im Laufe einer Pilotenkarriere lediglich zwei- bis dreimal, sagt Daniel Meier. Auch er selbst hat als Pilot diese Erfahrung gemacht: «Man erschrickt natürlich, denn es gibt einen lauten Knall und einen grellen Blitz.»

Das Flugzeug kann indes ohne Probleme weiterfliegen. Wenn der Blitz im Cockpit-Bereich einschlage, dann würden die Passagiere unter Umständen gar nicht bemerken, dass etwas passiert sei. «Für das Flugzeug und die Insassen besteht keine Gefahr, da man sich in einem Faraday’schen Käfig befindet und somit geschützt ist.»

Doch auch wenn der Flug gefahrlos weitergeführt werden kann, wird bei Linienflugzeugen nach jedem Blitzeinschlag eine technische Inspektion durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Flugzeug keinen Schaden davongetragen hat. Auch die beiden betroffenen Swiss-Maschinen wurden zu diesem Zweck gestern zurück nach Zürich geholt.

Bei der Kontrolle werden auch die Einschlagpunkte gesucht, da möglicherweise kleine Beschädigungen der Aussenhaut vorliegen. Alle technischen Gerätschaften werden auf ihre Funktionstüchtigkeit untersucht. Wenn die Wartung durchgeführt wurde, kann das Flugzeug wieder normal in Betrieb genommen werden.