In Kalifornien wüten zurzeit verheerende Waldbrände. Den Grund für das Ausmass der Brände in Kalifornien sieht US-Präsident Donald Trump nicht im Klimawandel, sondern im schlechten Forstmanagement des Staates, wie er gegenüber Fox News sagte. Laut Trump könne man in Europa, anders als in Kalifornien, Brände verhindern.

Vor zwei Jahren waren es die Finnen mit ihren Rechen, die Trump als Beispiel für gelungenes Forstmanagement heranzog, #RakeAmericaGreatAgain ging damals viral. Nun sind es die Österreicher, die im Wald leben. Man sollte sich Staaten wie Österreich ansehen, dort lebten sie im Wald. Sie leben dort quasi in «Wald-Städten» mit «explosiven» Bäumen, sagte er gegenüber Fox News.

Das Netz reagiert sogleich und die Österreicher zeigen ihr aufregendes Leben im Wald unter den Hashtags #forestcities und #ExplosiveTrees:

So sieht Stau in den «Wald-Städten» aus:

...so die U-Bahn:

...so Fussball:

...das «Österreichisches Space-Programm»:

...und die «explosiven» Bäume als Flugabwehr: