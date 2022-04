Der französische Schauspieler Alain Delon möchte in Würde in der Schweiz sterben.

Alain Delon will in der Schweiz Sterbehilfe beantragen

Alain Delon möchte nicht mehr weiterleben. Nach Angaben seines Sohnes Anthony (57) gegenüber dem TV-Sender RTL Channel will der 86-Jährige in der Schweiz freiwillig aus dem Leben scheiden. Sein Sohn soll nun die nötigen Schritte einleiten. Da Delon seit einigen Jahren einen Wohnsitz in der Schweiz hat und sogar die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, ist Sterbehilfe für ihn in der Schweiz legal.

Der Schauspieler hat anhaltende gesundheitliche Beschwerden. Nach mehreren Schlaganfällen ist der französische Filmstar körperlich eingeschränkt. Zudem mache ihm der Tod seiner Exfrau Nathalie, die im letzten Jahr an Bauchspeicheldrüsenkrebs starb, zu schaffen.

Alain Delons Erfolge

Zu Delons grössten Erfolgen gehören die Filme «Rocco und seine Brüder» oder «Nur die Sonne war Zeuge», die den Schauspieler in den 1960er-Jahren weltberühmt machten. Für den Film «Der Leopard» war Delon 1964 sogar für einen Golden Globe nominiert.

1958 bis 1964 war Delon mit der Film-Ikone Romy Schneider zusammen und für einige Zeit sogar verlobt. Die darauffolgenden vier Jahre war er mit der Schauspielerin Nathalie Delon verheiratet, mit der er Sohn Anthony bekam.