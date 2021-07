So feiern die Italien-Fans in Schweizer Städten

Schon wenige Sekunden nach dem EM-Abpfiff am Sonntag sind in der Zürcher Langstrasse die ersten Feuerwerkskörper in die Luft gegangen. Tausende Fussballfans und sonstige Partygänger feierten den Sieg der Italiener. Innert Kürze verwandelte sich die Langstrasse in eine rot leuchtende Freiluftparty. Die Mehrheit der Fans waren klar für die Italiener.

Tweet von der Langstrasse After #ComingHome to Langstrasse, Zurigo, Svizzera: Our #ITA community having the night of their lives. Congrats from an #ENG supporter!#ENGITA pic.twitter.com/mgXHz6QkQS — Joël Bühler (@JoelLiamBuehler) July 11, 2021

Englische Fans gab es kaum zu sehen. Dafür aber viele, die offensichtlich gar nicht so sehr wegen des Fussballs dort waren, sondern vielmehr wegen der Party. Hupende Autokorsos gab es in der Langstrasse keine, da die Ausgehmeile ohnehin für den Verkehr gesperrt war. Die Stadtpolizei war mit einem grösseren Aufgebot an mehreren Orten präsent. Bis auf Weiteres verlief die Freiluftfeier friedlich.

07:08 Video Italien schlägt England und ist Europameister Aus Sport-Clip vom 12.07.2021. abspielen

Autokorsos in Genf und Lausanne

In Lausanne und Genf waren dagegen laut und vernehmlich hupende Autos zu hören. Die italienischen Fans, die das Finale bereits in grosser Zahl in den Bars und auf Grossbildschirmen in den Strassen verfolgt hatten, liessen Lausanne erzittern, als der italienische Torwart Donnarumma den letzten englischen Elfmeter parierte. Ohne auch nur auf die Übergabe des Pokals zu warten, versammelten sie sich an verschiedenen Stellen der Stadt, hauptsächlich auf dem Place de l'Europe, der sich innerhalb weniger Minuten füllte.

19 Polizisten in London verletzt Box aufklappen Box zuklappen Bei Auseinandersetzungen mit Fans am Rande des Finalspiels der Fussball-Europameisterschaft zwischen England und Italien sind nach Behördenangaben 19 Polizisten verletzt worden. Das sei völlig inakzeptabel, erklärte die Polizei am Montagmorgen via Twitter. Im Laufe des Sonntags seien 49 Personen wegen einer Vielzahl von Straftaten festgenommen worden. Die Polizei dankte zugleich Zehntausenden Fans, die sich friedlich verhalten hätten. Vor dem EM-Finale in London hatten zahlreiche Fussballfans versucht, ins Wembley-Stadion zu stürmen und das auch teilweise geschafft. In der Innenstadt der britischen Metropole herrschte in den Stunden vor dem Spiel teilweise Ausnahmezustand.

Die Tausenden von Anwesenden skandierten «Italia! Italia!», während sie Fahnen schwenken. Auch Raketen wurden in den Himmel geschossen. In Genf zeigten die «Tifosi» ihre Freude mit Hörnern und Gesang. Sie zogen zunächst in einen Teil der Avenue du Mail, die entlang des Plainpalais verläuft. Dort winkten mindestens hundert Menschen den Autos zu, die durch die Menge fuhren. Die Polizei verfolgte die Feiern aus der Ferne, musste aber nicht eingreifen.

Bild 1 / 4 Legende: Zahlreiche Fussballfans verfolgen den EM-Final Italien gegen England in einem Public Viewing in Lugano. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Die Italien-Fans mussten bis zum Penaltyschiessen zittern. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Nach dem Sieg von Italien wurde ausgelassen gefeiert. Keystone Bild 4 / 4 Legende: Gefeiert wird auch in diesem Public Viewing in Lugano, die Stimmung ist ausgelassen. Keystone

Und auch in Lugano versammelten sich die Italien-Anhängern auf den Strassen, um den Sieg der Azzurri zu feiern. Ebenso in Olten.