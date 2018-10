Am 19. Mai 2018 gaben sich Prinz Harry und Meghan Markle das Jawort.

Am Montag, 26. November gab das Clarence House im Namen von Prinz Charles (69) die Verlobung via Twitter bekannt.

Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) erwarten ihr erstes Kind. Das teilt der Kensington-Palast mit.

Das Baby soll im Frühjahr 2019 auf die Welt kommen.

Wann genau Herzogin Meghan ihr erstes Kind zur Welt bringen soll, behält der Palast – wie gewohnt – für sich. Er liess allerdings mitteilen, dass sich die beiden sehr über die Nachricht freuten.

Wird es ein Knabe?

Es wird spekuliert, ob Meghans Kleiderwahl ein versteckter Hinweis sein könnte, dass es eine Knabe wird: Sie trug auffällig oft blau. So zum Beispiel am vergangenen Freitag bei der Hochzeit von Harrys Cousine Prinzessin Eugenie (28) in Windsor.

Legende: Blau Bei der Hochzeit von Harrys Cousine Prinzessin Eugenie (28) trug Meghan blau. Soll das ein Hinweis auf das Geschlecht des Kindes sein? Keystone

Erste offizielle Auslandreise

Unterdessen sind die beiden zu ihrer ersten offiziellen Auslandreise in Australien eingetroffen. In den kommenden 16 Tagen wollen sie eine Tour durch Australien, Neuseeland, die Fidschi-Inseln und das Königreich Tonga machen.

Anlass für die Reise sind die Invictus Games: ein von Prinz Harry 2014 gegründeter Sport-Wettbewerb für kriegsversehrte Veteranen, der dieses Jahr in Sydney ausgetragen wird.