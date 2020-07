Umweltministerin Barbara Pompili hat das Aus der Heizpilze nach einem besonderen Ministertreffen zu Umweltthemen in Paris mitgeteilt.

Das Verbot solle im nächsten Frühjahr umgesetzt werden.

«Man kann nicht mitten im Winter eine Terrasse mit voller Kraft beheizen, um seinen Kaffee im Warmen geniessen zu können», sagte Barbara Pompili. Das Verbot werde ab nächstem Frühling umgesetzt, so gebe man der von der Coronakrise hart getroffenen Branche Zeit, sich an die neuen Vorgaben anzupassen. In vielen Lokalen sind Terrassen das ganze Jahr über beliebt, da dort in der Regel auch geraucht werden kann. Nach Angaben von Pompili sollen künftig Türen von beheizten oder klimatisierten Gebäuden, die öffentlich zugänglich sind, geschlossen bleiben.

Die Regierung strebt an, weniger Öl- und Kohleheizungen in Häusern zu haben. Es soll zudem erreicht werden, dass das Land weniger zubetoniert wird als zuvor. Als Einladung Macrons hatte ein neues Gremium von 150 Bürgerinnen und Bürgern unlängst Vorschläge für einen besseren Klimaschutz vorgelegt. Eine Vielzahl dieser Vorschläge soll nun umsetzt werden.