Laut Novartis konnten in den klinischen Tests 83 Prozent der Patienten geheilt werden. Das ist sehr aussergewöhnlich, zumal es sich um Patienten handelt, bei denen andere Medikamente nicht geholfen haben. Ausserdem scheint die Rückfallgefahr klein zu sein, auch das ein grosser Unterschied zu anderen Krebs- und Chemotherapien. Zwar kann die CAR-T-Therapie auch schwere Nebenwirkungen hervorrufen, doch die Ärzte bekommen diese meist in den Griff, wenn sie den Patienten gut beobachten und rasch reagieren. Die US-Behörden haben die Zulassung der neuen Therapie auffallend rasch vorangetrieben, das zeigt wie gross unter Experten die Hoffnung auf einen grossen Fortschritt bei der Krebsbekämpfung ist. Wann die sehr teure Therapie auch in der Schweiz verfügbar sein wird, ist noch nicht abzuschätzen. Ebenso offen ist die Frage, ob die Krankenkassen die Kosten von bis zu einer halben Million Franken pro Patient übernehmen werden.