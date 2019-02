Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat einem ersten Testflug der Kapsel für bemannte Missionen zugestimmt.

Am kommenden Samstag soll die neue Kapsel erstmals abheben. Allerdings erst mit einer lebensgrossen Puppe an Bord.

Die Nasa will aber noch in diesem Jahr erstmals Astronauten mit einer SpaceX-Rakete ins All bringen lassen. SpaceX hat schon mehrfach seine Raumkapsel «Dragon» zur ISS geschickt, bisher jedoch nur mit Material an Bord.

Voraussichtlich im Juli sollen nun erstmals Astronauten in der für Menschen konzipierten Kapsel «Crew Dragon» fliegen, die von einer Falcon-9-Rakete ins All transportiert wird. An der Mission zur ISS sollen zwei Astronauten teilnehmen.

Transport-Vertrag mit Russland läuft aus

Das Weltraum-Unternehmen SpaceX von Milliardär Elon Musk ist das erste private Unternehmen, das eine eigene Raumkapsel zur ISS schickt. Das Space-Shuttle-Programm der USA war 2011 eingestellt worden.

US-Astronauten konnten seither nur noch mit russischen Sojus-Raketen zur ISS gelangen. Der Vertrag mit Russland läuft im November aus. Dann sollen SpaceX und Boeing übernehmen.