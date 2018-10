2017 wurde Seven an den Swiss Music Awards mit dem «Artist Award» ausgezeichnet. Er nimmt den Preis mit folgenden Worten entgegen: «Ich möchte den Preis mit all denen teilen, die für ihre Sache brennen, die kämpfen. Musik ist nicht Mittel zum Zweck. Unser Zweck ist Musik.»

Der Soulsänger Seven ist einer der Grossen in der Schweizer Musikszene. Zu seinem 40. Geburtstag hat jedoch auch der Aargauer den einen oder anderen Wunsch, den er sich gerne erfüllen würde.

«Glanz & Gloria»: Wie feiern Sie Ihren Geburtstag?

Seven: Tagsüber wird das ein ganz normaler Donnerstag. Aber am Abend möchte ich vor allem Zeit für und mit meiner Frau haben. Somit wird es ein ruhiger Geburtstag Zuhause und ich werde bekocht im Kreise der Familie. Am Freitag feiere ich in den Bergen mit meinen 15 besten Jungs bei einem Essen im privaten Rahmen.

Sie haben viel erreicht als Schweizer Künstler: Welche Vision haben Sie für das neue Jahrzehnt?

Ich sehe mich gar nicht als einer, der viel erreicht hat. Oft fühle ich mich als wäre ich noch nirgends. Aber ich habe bestimmt schon sehr viel erleben dürfen und unzählige Erinnerungen gesammelt, die mich ein Leben lang begleiten und bereichern werden. All die Abenteuer sind nur so tief verankert, weil ich sie mit Menschen erleben durfte, die mir nahestehen. Geteilte Erinnerungen sind die schönsten.

Privat wünsche ich mir nichts mehr, als dass meine Familie gesund bleibt und wir zu viert weiterhin so leben dürfen wie jetzt.

Was für Träume wollen Sie sich unbedingt erfüllen?

Privat würde ich gerne etwas entspannter werden, denn meine Ungeduld ist leider neben der Bühne nicht weniger nervend.

Einmal von oben bis nach ganz unten durch Afrika fahren, mit Michael Jordan Basketball spielen und verlieren, mal mit Bully Herbig Bier trinken, mit Pharrell und Quincy Jones ins Studio, mit meiner Familie in einem Camper durch Europa, in Island Björk live erleben… Ich könnte stundenlang so weiter machen.

Wovor haben Sie Angst?

Respekt habe ich vor Schicksalsschlägen im Zusammenhang mit meiner Familie. Ich war nie ängstlich, und das bin ich heute auch nicht. Aber als Vater hat man plötzlich einen ganz anderen Bezug zu Gesundheit.

Wie möchten Sie von Menschen wahrgenommen werden?

Ich versuche als Ehemann, Vater, Musiker, Freund und Bandmitglied immer derselbe zu sein. Meine Prinzipien sind Loyalität, Leidenschaft und Respekt. Meine Frau hat mal gesagt, sie mache sich nie Sorgen um mich und meine Karriere. Sie sagte: «Du bist wie MacGyver, dir fällt immer was ein.»

Randnotiz: Dies bezieht sich auf alles ausser handwerkliche Arbeit, basteln, malen, schnitzen… Dort lässt mich mein MacGyver-Gen komplett im Stich.