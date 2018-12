Ein Team der Harvard Business School, rund um Amy Cuddy, befand 2010 in einer Studie, Link öffnet in einem neuen Fenster, dass Power-Posen die Hormone und die finanzielle Risikobereitschaft beeinflussten. Typische Posen der Macht sind etwa in die Hüfte gestemmte Hände, breitbeinig dazustehen oder die Arme hinter dem Kopf zu verschränken. Die Harvard-Studie, sowie ein TED-Talk, Link öffnet in einem neuen Fenster zum Thema fanden weltweit Beachtung, wurde jedoch 2015 von Eva Ranehill und Kollegen von der Universität Zürich, relativiert. Sie fanden 2015 in einer eigenen Studie , Link öffnet in einem neuen Fensterweder Auswirkungen auf das Männlichkeitshormon Testosteron, das Stresshormon Cortisol, noch auf das tatsächliche Verhalten der Probanden. Die körperliche Machtdemonstration beeinflusse hingegen die eigene Wahrnehmung von Macht.