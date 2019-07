Legende: So funktioniert's: Die Fische liefern den (einzigen) Dünger für die Pflanzen. Das Wasser mit den Fisch-Ausscheidungen fliesst in einen Filter mit Bakterien, die das Ammoniak in Nährstoffe umwandeln. Das Wasser gelangt weiter in die Pflanzenbeete. Die Pflanzen nehmen die Nährstoffe auf und reinigen so das Wasser, das zurück in den Fischtank fliesst. SRF