Zu viele Kopfbälle können nach der Fussballkarriere zu neurologischen Erkrankungen führen. Eine neue Studie der Universität Glasgow, die mit 7000 Fussball-Profis durchgeführt wurde, zeigt: Die Fussballer haben ein doppelt so hohes Risiko, später an Parkinson zu erkranken. Sogar fünfmal höher ist das Risiko für einen Fussballer, im Alter an Demenz zu leiden.