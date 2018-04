Getrennt in Gartenbeizen

Spezielle Raucherbereiche auf Terrassen und in Gartenbeizen? Diese Forderung einer Tessiner Politikerin kommt nicht nur gut an. Eine Umfrage bei den SRF-Usern zeigt: Die Mehrheit hält das für keine gute Idee. Doch das Nein-Lager dominiert nicht eindeutig – denn 46 Prozent der User finden, Raucher und Nichtraucher sollten künftig getrennt draussen sitzen.

Viele User finden, der Tessiner Vorschlag gehe zu weit. «Langsam aber sicher reicht's jetzt aber mit der Rauch-Phobie!», schreibt Toni Koller. Achim Frill bittet: «Behandelt die Raucher bitte nicht wie Aussätzige. Man kann ja was sagen, wenn es einen stört.» Er beneide die Raucher sogar um ihre Rituale: «Das strahlt so eine Gemütlichkeit aus.»

«Ein Vorstoss mehr zur Selbstprofilierung», meint SRF-User Nicolas Dudle. Ihm zufolge fehlte dann nur noch, dass man Strassen in Glastunnel eingepackt, damit Fussgänger nicht mit giftigen Abgasen belastet werden.

Kampf um Tessiner Terrassen: Darum geht es Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Wenn es nach der Tessiner Grossrätin Nadia Ghisolfi geht, müssen Nichtraucher besser geschützt werden. Ihr Vorschlag: Restaurant-Terrassen und Gartenbeizen sollen in einen Raucher- und einen Nichtraucher-Bereich aufgeteilt werden. Raucher dürften zwar weiterhin auf Terrassen rauchen – aber nur an bestimmten Tischen.

SRF-Userin Alina Kunz lobt den Tessiner Vorstoss. «Mir wird kotzübel, wenn jemand am Nebentisch Zigaretten raucht, während ich am Essen bin.» Sie verweist sogar auf ein Restaurant unweit der Aare in Bern, das draussen Raucher- und Nichtrauchertische eingeführt hat.

Rica Hartmann schreibt auf Facebook: «Ich finde einige Raucher sehr egoistisch. Für Raucher gibt es inzwischen tolle Möglichkeiten, zu rauchen, ohne dass andere beeinträchtigt werden.»

SRF-User Albert Planta geht noch weiter und möchte das Rauchen in Gartenrestaurants grundsätzlich verbieten: «Wenn es windstill ist, wird man regelrecht eingenebelt und somit zum Passivrauchen verdammt.»